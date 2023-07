LIVE: Bitva ve finále Wimbledonu mezi Djokovičem a Alcarazem vrcholí. Rozhodne pátý set

Novak Djokovič (36) se může v neděli opět výrazně zapsat do historie. Sedminásobný šampion a vítěz posledních čtyř ročníků usiluje o osmý wimbledonský titul a tedy vyrovnání rekordmana Rogera Federera a také o už 24. grandslamovou trofej, kterou by dorovnal absolutní rekord Margaret Courtové. Jeho více než desetiletou neporazitelnost na centrálním dvorci v All England Clubu se snaží ukončit Carlos Alcaraz (20). Průběh finálového dramatu sledujte živě na Livesport.cz.

Djokovič přesně jako v semifinále proti Sinnerovi odvrátil v úvodním gamu s pomocí skvělého podání brejkbol, soupeři následně sebral servis a vypracoval si náskok 3:0. Favorizovaný Srb dostával Alcaraze na jeho podání pod tlak i nadále, v dalším gamu sice nevyužil stav 15:40, ale dostal se k třetí šanci a tu už proměnil. Alcaraz odvrátil hrozbu kanára na poslední chvíli, ovšem takřka bezchybný Djokovič další snížení skóre nepřipustil.

Alcaraz vstoupil do druhé sady mnohem lépe, svůj servis si udržel bez problémů a pak využíval toho, že se Djokovičovi nedaří trefovat první podání. Srb úvodní brejkbol odvrátil, ale na druhý udělal nevynucenou chybu z forhendu. Djokovič ovšem zareagoval okamžitým rebrejkem. V následující hře ale pokračovalo Djokovičovo trápení s úspěšností trefených prvních servisů a opět čelil brejkbolu, který zlikvidoval v maratonské výměně trvající 29 úderů. Tentokrát skóre srovnal.

Djokovič se i ve třetím gamu na servisu dostal do stavu 0:30 a tentokrát si s ním poradil suverénně, čtyřmi body v řadě nepříznivý vývoj otočil a srovnal na 3:3. Druhé dějství musela nakonec rozklíčovat zkrácená hra. Djokovič v ní disponoval náskokem 3:0 a jako první setbolem, vyrobil však dvě laciné chyby z bekhendu v řadě a Alcaraz po fantastickém returnu z bekhendu zvítězil 8:6. Djokovič tak přišel o sérii 15 vyhraných tie-breaků na grandslamech.

Očividně rozhozený Djokovič po promarněné šanci hned na začátku třetího setu ztratil servis a za stavu 1:2 nevyužil dva brejkboly v řadě. Ve festivalu nevynucených chyb pokračoval Srb i za stavu 1:3 a maratonský 26minutový game po 13 shodách a šesti odvrácených brejkbolech nakonec prohrál.

Hru na podání nezvládl už potřetí v zápase, což je stejný počet jako v šesti předchozích utkáních. Další ránu nesl Djokovič těžce a v následujících dvou gamech získal jen dva fiftýny. Ve třetí sadě trefil jen šest vítězných úderů a spáchal 18 nevynucených chyb.

Djokovič se po ztraceném třetím dějství vydal do útrob stadionu a po přestávce na toaletu se postupně zlepšoval hlavně na returnu. V úvodním gamu na podání zlikvidoval dvě brejkbolové hrozby a za stavu 2:2 dokázal Alcarazovi sebrat servis a po dlouhé době se propracovat k nějakému typu vedení. A nepustil ho, dokonce set zakončil dalším brejkem po dvojchybě soupeře a šel do toho rozhodujícího s výhodou možnosti začít podávat.

Další informace doplníme po skončení utkání.