Macháč úspěšně vstoupil do wimbledonské kvalifikace, Svrčina na trávě neuspěl

Čtyři čeští tenisté na trávě v Londýně zahajují třífázový boj o místo v hlavní soutěži Wimbledonu. Úspěšně odstartoval snažení o zkompletování startu na všech čtyřech grandslamech Tomáš Macháč (22), který si poradil s Japoncem Jasutakou Učijamou. Naopak ze hry venku je Dalibor Svrčina (20). Vstup do kvalifikace během odpoledne čeká ještě Zdeňka Koláře (26) a Víta Kopřivu (26).

Tomáš Macháč loni přišel o travnatou část sezony kvůli zranění a dnes se tak na zeleném pažitu představil poprvé po dvou letech. Těžký přechod z antuky zvládl, s třicetiletým Japoncem Jasutakou Učijamou si poradil 7:6, 6:4.

Dvaadvacetiletý rodák z Berouna grandslamovou kvalifikací v minulosti už čtyřikrát prošel a minimálně jedno use mu to povedlo na Roland Garros, Australian Open a US Open. Nyní usiluje o celkově šestý start v hlavní soutěži grandslamu a premiérovou účast ve Wimbledonu.

Předloni při svém dosud jediném pokusu o místo mezi wimbledonskou elitou skončil v závěrečném třetím kole. Letos si o vyrovnání tehdejšího výsledku zahraje s dalším Japoncem Kaičim Učidou.

Dalibor Svrčina na začátku června vyhrál domácí antukový challengeru v Prostějově, od té doby však prohrál už tři zápasy po sobě. Dnes ve svém prvním letošním a celkově teprve třetím zápase na trávě nestačil na Turka Altuga Celikbileka, kterému podlehl po divokém průběhu 0:6, 7:5, 2:6.

20letý Svrčina v lednu na Australian Open poprvé prošel grandslamovou kvalifikací a jednu výhru přidal i při premiéře v hlavní soutěži. Na Wimbledon se však nekvalifikuje ani na druhý pokus.

První ze tří kol kvalifikace travnatého grandslamu dnes absolvují ještě Zdeněk Kolář proti Francouzi Lucasi Pouillemu a Vít Kopřiva proti Lukáši Kleinovi ze Slovenska.

Až dnes bude rozlosována kvalifikace dvouhry žen.

