Tennis Tracker: Alcaraze ve Wimbledonu čeká čtvrtfinále, Češi se představí v deblu

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 12. července?

6:25 – Dvě mužská a dvě ženská čtvrtfinále jsou na programu ve Wimbledonu. Hitem dne bude souboj světové jedničky Carlose Alcaraze s šestým nasazeným Norem Holgerem Runem. Z českého pohledu bude zajímavé sledovat boje o postup do semifinále čtyřhry. V mužském pavouku se představí Adam Pavlásek s Arielem Beharem a v ženském osmifinalistka singlu Marie Bouzková se španělskou parťačkou Sarou Sorribesovou.