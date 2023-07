Tennis Tracker: Ve Wimbledonu se hraje čtvrtý den, do akce jde i Nosková s Muchovou

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se dělo a děje 6. července?

09:07 – Americký tenista Jenson Brooksby byl kvůli zmeškání tří dopingových kontrol do vyšetření případu suspendován. Někdejší 33. hráč světového žebříčku o tom informoval v rozhovoru pro agenturu AP.

06:17 – V rámci čtvrtého hracího dne letošního ročníku Wimbledonu půjde do akce osm českých nadějí. Teprve první kolo odehrají Karolína Muchová a Linda Nosková, o postup mezi nejlepších 32 zabojují Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková, Markéta Vondroušová, Marie Bouzková, Markéta Vondroušová a Jiří Lehečka. Jelena Rybakinová se pokusí udělat další krok směrem k úspěšné obhajobě. Stefanose Tsitsipase čeká další šlágr, tentokrát s domácím Andym Murraym.

06:11 – Dvojnásobná šampionka Petra Kvitová se svého vstupu do Wimbledonu dočkala po dvoudenním čekání díky přesunu zápasu do večerního programu na Centrální kurt pod zataženou střechu. Stejně jako loni v All England Clubu odstartovala třísetovou výhrou nad Jasminou Paoliniovou. Podívejte se na to nejlepší, co tento zápas nabídl.

00:32 – Paula Badosaová a Stefanos Tsitsipas se v posledních týdnech snaží trávit maximum času společně a ve Wimbledonu tomu tak bude i v soutěžním módu. Španělsko-řecký pár se přihlásil do smíšené čtyřhry, ve které hned v úvodním kole vyzve nejvýše nasazené Američany Austina Krajicka s Jessicou Pegulaovou.

V pavouku je i další tenisový pár Britka Katie Boulterová s Australanem Alexem de Minaurem. Titul obhajují z pozice nasazených dvojek Američanka Desirae Krawczyková s domácím Nealem Skupskim.