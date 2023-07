Tennis Tracker: Wimbledon píše příběh třetího dne, na programu jsou úterní dohrávky

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se dělo a děje 5. července?

06:00 – Pořadatelé Wimbledonu budou ve středu dohánět zpoždění zaviněné úterním deštěm. První kolo londýnského grandslamu by mělo dohrávat sedm českých tenistů, Kateřina Siniaková nastoupí už k zápasu druhého kola. Více informací o českých tenistech v článku.

02:00 – Tomás Martín Etcheverry po Australian Open a Roland Garros letos slaví premiérovou výhru i ve Wimbledonu. K dohrávce včerejšího první kola proti Bernabému Zapatovi dnes nastoupil za stavu 1:2 na sety pod zataženou střechou na kurtu číslo 1 a po premiérovém obratu z 0:2 na sety zvítězil 6:7. 5:7, 6:3, 6:4, 7:5. Ve druhém kole 23letý Argentinec vyzve trojnásobného grandslamového šampiona Stana Wawrinku (h2h 0:0).

00:00 – Organizátoři Wimbledonu se definitivně vzdali možnosti vrátit se v úterý se zápasy na menší kurty. Večerní program tak pokračoval už jen na dvou největších dvorcích se zatahovací střechou, kam byli přesunuty i dva rozehrané duely Daniela Evanse s Quentinem Halysem a Tomáse Martína Etcheverryho s Bernabém Zapatou.