Čekat dva dny a nenastoupit by bylo deprimující, soucítila Kvitová s Noskovou a Muchovou

Čekat dva dny a nenastoupit by bylo deprimující, soucítila Kvitová s Noskovou a Muchovou

Petra Kvitová (33) byla vděčná, že má 1. kolo Wimbledonu za sebou. Dvojnásobná vítězka turnaje a nasazená devítka doplatila jako jedna z mnoha na odložený program kvůli dešti a utkání s Italkou Jasmine Paoliniovou (27) dohrála ve středu jen díky přesunutí na centrální kurt. V rozhovoru s novináři litovala například Karolínu Muchovou (26) nebo Lindu Noskovou (18), které úvodní zápas čeká až dnes s dvoudenním zpožděním.

"Jsem ráda, že jsem ten zápas odehrála a že jsem mohla nastoupit na nádherný centrkurt. Mile mě to překvapilo, když na něj náš zápas přesunuli," řekla Kvitová. "Mám radost, že jsem postoupila. Třetí set byl z mé strany nejlepší, takže mě i potěšil způsob, jakým jsem skončila," doplnila po vítězství 6:4, 6:7 a 6:1.

Kvitová měla původně utkání s Paoliniovou odehrát v úterý, program ale déšť odložil. Také o den později se zdálo, že si bude muset počkat, nakonec ale organizátoři zápasu přesunuli z dvorce číslo tři na osvětlený centrální kurt..

"Určitě by bylo deprimující pročekat dva dny a nenastoupit," uvedla Kvitová a zmínila například Muchovou, jež měla hrát s Němkou Jule Niemeierovou také v úterý, ale půjde do akce až dnes. "Navíc Kájin zápas zrušili až po šesté večer. To se pak vracíte domů a zase začínáte předzápasovou rutinu. Vím, že se podobné věci na Wimbledonu dějí, ale jsou otravné," přiznala Kvitová.

Program vyznívá o to pikantněji, že zatímco Muchová nebo Nosková ještě neodehrály 1. kolo, světová jednička Polka Iga Šwiateková nebo Ruska Darja Kasatkinová jsou díky zápasům pod krytou střechou už ve 3. kole. "Bavily jsme se o tom obecně i s holkama v šatně, že to nechápeme. Nemyslím si, že to tu úplně zvládají. Měli dát na centr hráčky, které ještě hrají první kolo," domnívala se Kvitová.

Proti 44. hráčce světa Paoliniové si zahrála v 1. kole Wimbledonu podruhé za sebou. Také loni porazila o šest let mladší soupeřku ve třech setech. "Předchozí duel jsem si vybavila. Říkala jsem si, že to letos dám ve dvou setech. A ono nic," řekla s úsměvem Kvitová.

"Myslím, že jsme to měly v hlavě obě. Ve druhém setu hrála o dost lépe než v prvním. Nekazila, hrála nepříjemně a skoro vše doběhla. Bylo to těžké a jsem ráda, že jsem prošla dál," dodala majitelka 31 titulů na okruhu WTA, která narazí buď na Bělorusku Aliaksandru Sasnovičovou, nebo Španělku Nurii Párrizasovou.

Výsledky dvouhry žen ve Wimbledonu