LIVE: Krejčíková bojuje o wimbledonské finále, duel s Rybakinovou rozhodne třetí set

Dojde Krejčíková až do finále?

Barbora Krejčíková (28) hraje ve Wimbledonu o postup do svého druhého grandslamového finále v kariéře. Rodačka z Brna v semifinále na londýnské trávě čelí předloňské šampionce Jeleně Rybakinové (25) z Kazachstánu. Utkání sledujte živě na Livesport.cz.

Vítězka Roland Garros z roku 2021 Krejčíková si už nyní vylepšila wimbledonské maximum o dvě kola, dosud byla na slavném turnaji nejdále v osmifinále. S nasazenou čtyřkou Rybakinovou se utkala dosud dvakrát, oba zápasy vyhrála. Naposledy uspěla před dvěma lety v Ostravě.

Rybakinová hned od prvního míče pálila ostrými a bylo jasné, že hodlá diktovat tempo hry. To se jí v úvodním dějství povedlo, přestože se Krejčíková snažila měnit rytmus a využívat své nepříjemné čopy. Češce se ale nepodařilo favoritce výrazně vzdorovat. Teprve až za stavu 2:5 si poprvé v utkání udržela servis, a to po dvou odvrácených setbolech, přičemž na ten druhý vyrobila její soupeřka obrovskou chybu. Do té doby se nedostala Krejčíková k ani jednomu gamebolu.

Trápení Krejčíkové na podání pokračovalo i ve druhé sadě, ale tentokrát dokázala servis navzdory brejkbolu Rybakinové v každém gamu až do stavu 3:2 hájit. Poté udeřila na returnu, odskočila do vedení 4:2 a následně poprvé v zápase udržela servis bez nutnosti odvracet brejkbol. S dopodáváním setu měla Krejčíková obrovské potíže, přestože vedla už 40:0. Nakonec se po hodině a půl přece jen šlo do rozhodujícího dějství, když Češka využila šestý setbol.

V dalším semifinále se střetly Donna Vekičová a Jasmine Paoliniová a výhru v poměru 2:6, 6:4, 7:6 a tím i postup do finále oslavila italská hráčka.