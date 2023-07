Svitolinová po prohře s Vondroušovou: Hrála velmi dobře a vypořádala se s mou hrou lépe

Ukrajinská tenistka Elina Svitolinová (28) vyřadila letos ve Wimbledonu světovou jedničku Polku Igu Šwiatekovou nebo Bělorusku Viktorii Azarenkovou, dnes ji však v boji o postup do prvního grandslamového finále v kariéře zastavila Markéta Vondroušová (24). Osmadvacetiletá rodačka z Oděsy litovala po prohře 3:6, 3:6 nepovedeného výkonu a na tiskové konferenci pochválila českou protivnici za skvělou hru. Věřila, že se po vystoupení v All England Clubu odrazí do další části sezony.

"Jsem z dnešního zápasu a výkonu zklamaná. Sehrála jsem tu dobrý turnaj, ale teď jsem zklamaná," řekla Svitolinová. "Některé situace jsem měla zvládnout lépe. Neřekla bych ale, že jsem byla nervózní. Měla jsem jen najít lepší způsob, jak se vypořádat s Markétinou hrou. Ona je velmi zrádná soupeřka, která vrátí hodně míčků zpět. Hrála velmi dobře a vypořádala se s mou hrou lépe," doplnila.

Svitolinová, která se letos vrátila po mateřské přestávce, prohrála první set za půl hodiny. Ve druhém snížila ze stavu 0:4 na 3:4, poté ale zbývající dvě hry prohrála.

"Asi jsem to v sobě trochu uspěchala. Za stavu 3:4 jsem nezaservírovala dobře. Snažila jsem se bojovat. Myslím, že to byl nervózní moment i pro Markétu, protože hrát semifinále a úspěšně ho zakončit, není snadné. Dala jsem do toho všechno, i když jsem dnes nehrála to nejlepší. Nedopadlo to. Naopak ona byla skvělá. Hrála velmi trpělivě a na konci pak zahrála dobře," uvedla Svitolinová.

V semifinále Wimbledonu neuspěla osmadvacetiletá Ukrajinka podruhé. Před čtyřmi lety nestačila na pozdější vítězku Rumunku Simonu Halepovou. "Dnes to byl úplně jiný zápas. Možná byl tenhle o něco lepší než ten minulý, tam jsem zahrála ještě hůř. V obou případech ale hrály Simona i Markéta úžasný tenis," porovnávala Svitolinová.

Cítila také podporu ukrajinských fanoušků. Svitolinová se snažila úspěchy ve Wimbledonu posilovat na dálku i jejich morálku v době války s Ruskem. "Věděla jsem, že mě lidé podporují. To je ale normální, protože jsem byla v semifinále," řekla. "Byla to motivace, ale také zodpovědnost. Snažila jsem se s tím vyrovnat co to nejlépe šlo. Nechci ale hledat žádné výmluvy, že jsem dnes prohrála. Chci si z toho vzít motivaci. Věřím, že mě ukrajinští fanoušci budou dál podporovat. A doufám, že dostanu někdy další šanci," přála si.

Statistiky utkání. Livesport

Na tažení v All England Clubu chce navázat i v další části sezony. Nyní si však dá chvíli pauzu na přebrání myšlenek. "Určitě se na tom pokusím stavět, ale teď jsem zklamaná z výkonu, jaký jsem dnes předvedla. To je to, co mám teď v hlavě a potřebuji pár dní na to, abych vše zpracovala a uvědomila si, co jsem udělala dobře a co špatně," dodala Svitolinová.