Tennis Tracker: Dvouhra ve Wimbledonu nabídne čtyři čtvrtfinálové duely

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 11. července?

06:20 – Hned čtyři čtvrtfinálové duely má v úterý na programu Wimbledon. Nejslavnější z kvarteta grandslamů nabídne dva zápasy mužské dvouhry a stejný počet duelů v ženském pavouku. Do hry se dostane Novak Djokovič, Iga Šwiateková, ale také Markéta Vondroušová, která na anglické trávě vyzve Američanku Jessicu Pegulaovou. Více informací o zápase české tenistky naleznete v článku.