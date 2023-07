Tennis Tracker: Wimbledon pozná zbylé čtvrtfinalisty, těžká šichta pro Lehečku i Kvitovou

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 10. července?

Po vyřazení z Wimbledonu si Denis Shapovalov bude muset dát od tenisu pauzu. Čtyřiadvacetiletý Kanaďan má problém s kolenem a nedělní osmifinálový zápas s Romanem Safiullinem sotva dohrál. Novinářům poté bývalý desátý hráč žebříčku řekl, že operaci by se rád vyhnul, ale na nějakou dobu se z okruhu stáhne. Počítá na dva měsíce.

06:07 – Zbylé osmifinálové duely nabídne v pondělí Wimbledon. Ve slavném londýnském All England Clubu se na začátku druhého červencového týdne pokusí zaskočit favorizovaného Daniila Medveděva i Jíří Lehečka, zatímco mezi ženami bude držet české naděje ve formě hrající Petra Kvitová, jejíž soupeřkou bude Ons Jabeurová.