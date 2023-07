Ve Wimbledonu opět pršelo. Déšť ve třetím kole přibrzdil Kvitovou i Lehečku

Sobotní program ve Wimbledonu zkomplikovala dešťová přeháňka. Přerušeny byly i dva dobře rozehrané zápasy třetího kola českých tenistů, Petra Kvitová (33) v té chvíli po ztrátě tří gamů v řadě hrála 6:3 a 4:5 se Srbkou Natalijou Stevanovičovou (28), Jiří Lehečka (21) vedl 6:2, 7:6 a 1:1 nad světovou patnáctkou Američanem Tommym Paulem (26). Po zhruba dvou hodinách se hráči na kurty vrací a pokračují v bojích o postup do osmifinále.

Petra Kvitová sice už ve třetí hře přišla s Natalijou Stevanovičovou o podání, ale odpověděla ziskem čtyř gamů v řadě a byť za stavu 5:2 nevyužila tři setboly, následně sadu ukončila čistou hrou při svém servisu.

Ve druhém setu česká favoritka na druhý pokus potvrdila brejk a odskočila do vedení 4:2. S blížícím se deštěm a snahou zápas rychle ukončit ale některé výměny zbytečně uspěchala, potřetí neudržela podání, prohrála tři gamy po sobě a za stavu 6:3 a 4:5 bylo utkání kvůli nepřízni počasí přerušeno. Po pauze bude podávat česká tenistka.

Pokud Kvitová dotáhne zápas do vítězného konce, postoupí do osmifinále Wimbledonu teprve podruhé od svého druhého triumfu v roce 2014. O první čtvrtfinále v All England Clubu po devíti letech by si zahrála s loňskou finalistkou Ons Jabeurovou z Tuniska, nebo Kanaďankou Biancou Andreescuovou.

Jiří Lehečka si letos ve Wimbledonu připisuje premiérové výhry a od začátku vyhrál všech osm setů. Navíc stále nepřišel o servis. Po Rakušanu Sebastianu Ofnerovi a čerstvém šampionovi Franciscu Cerúndolovi z Argentiny zatím přehrává i světovou patnáctku Tommyho Paula z USA.

Jednadvacetiletý Čech po půl hodině hry získal první set a druhou sadu, v níž nebyl k vidění jediný brejkbol, strhl na svou stranu suverénní výhrou 7:1 v tie-breaku. Déšť duel přerušil ve třetím dějství za stavu 1:1 a 15:30 při podání Lehečky.

Vítěz se v osmifinále utká s Daniilem Medveděvem, nebo Maďarem Mártonem Fucsovicsem.

Znovu hrát by se mělo začít kolem 14:45 londýnského času (15:45 SELČ).

Výsledky Wimbledonu ve dvouhře žen