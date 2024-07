Vondroušová titul z Wimbledonu neobhájí, Bouzková postupuje do druhého kola

Cesta za obhajobou wimbledonského titulu skončila pro Markétu Vondroušovou (25) už v prvním kole. Česká tenistka podlehla Jessice Bouzasové Maneirové (21) ze Španělska ve dvou setech 4:6 a 2:6. Vondroušová se stala teprve druhou hráčkou historie, která v otevřené éře při obhajobě vypadla už v prvním zápase – před ní to byla Steffi Grafová v roce 1994. Do druhého kola naopak postupuje Marie Bouzková (25).

Zatímco loni si Vondroušová došla pro trofej jako nenasazená hráčka, letos nezvládla velká očekávání a rozloučila se s turnajem po prvním zápase. I když hrála proti 83. hráčce světového žebříčku Bouzasové, byla její hra nestabilní a bylo patrné, že na ni doléhá tlak obhajoby i nedostatečná zápasová praxe na trávě.

Start české jedničky v All England Clubu byl totiž ještě před pár dny nejistý, jelikož ve druhém kole přípravného turnaje v Berlíně v zápase s Annou Kalinskou podklouzla a měla lehce poraněný kyčelní kloub. Naštěstí se ukázalo, že zranění není tak vážné a mohla se Wimbledonu účastnit.

První vzájemný zápas však Vondroušová začala ztraceným servisem a přesto, že se dostala do vedení 3:2 prohrála následně sedm z devíti následujících her. Bouzasová Češku často nutila k chybám svou agresivní hrou, od prvního míče hrála naprosto uvolněně, přehrávala slavnější soupeřku přesnou hrou po lajnách a užívala si atmosféru wimbledonského centrkurtu.

"Byl to těžký zápas. Myslím, že ona hrála skvěle, zatímco já nepředvedla svůj nejlepší výkon," řekla na tiskové konferenci Vondroušová. "V tréninku jsem byla v pohodě. Dneska jsem se trochu bála i kvůli své noze, ale nemyslím si, že to byl důvod, proč jsem prohrála. Byla jsem od začátku nervózní, zatímco ona hrála skvěle. Celkově to bylo těžké. Přišlo mi, že všichni čekají, že asi zase vyhraju. Dneska to ale nevyšlo podle plánu," uvedla Vondroušová.

Ve druhé sadě Španělka získala třikrát podání Vondroušové, pouze jednou na svém servisu zaváhala a zápas ukončila vítězným úderem po lajně. Bouzasová zapsala svou největší výhru ve své kariéře a zároveň se postarala o dosavadní největší překvapení turnaje. Slaví vůbec první vítězství ve Wimbledonu a v kariéře si připsala výhru už na všech grandslamech.

"Je to jeden z nejdůležitějších okamžiků mého života," usmála se Španělka, když vstřebávala jásot publika. "Upřímně... jsem sama sebou překvapená. Atmosféra byla skvělá, tak... elegantní... připadám si, jako bych tu byla doma, nevím proč," dodala a vysvětlila proč na wimbledonském centrkurtu nebyla nervózní.

Vondroušová, které patřilo šesté místo rankingu WTA, vypadne po Wimbledonu z elitní desítky.

Bouzasová se o premiérový postup do třetího kola grandslamu utká s Anou Bogdanovou či krajankou Cristinou Bucsaovou.

Marie Bouzková prošla do druhého kola, kde loni i v roce 2022 postoupila do druhého týdne. Česká hráčka přehrála v úvodním zápase antukovou specialistku Juliu Rieraovou, která figuruje ve druhé stovce žebříčku.

Celkově 40. hráčka světa vletěla do utkání bleskově a po chvíli vedla už 5:0. I přes jedno ztracené podání náskok udržela a získala první set. Ve druhé sadě povolila soupeřce pouze jednu hru a hladce zvládla úvodní zápas travnatého grandslamu. Na cestě za zopakováním loňského osmifinále bude pokračovat proti 17. nasazené Anně Kalinské.

Bouzková letos neprožívá úplně ideální sezonu, po dnešní výhře má lehce pozitivní zápasovou bilanci 14:13, na grandslamech 3:2 a na trávě 2:2.

Pro Argentinku to byl teprve třetí profesionální zápas na trávě, oba předchozí absolvovala v loňské kvalifikaci Wimbledonu.

