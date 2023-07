Tennis Tracker: Alcaraz navázal na Berdycha. Djokovič na Wimbledonu padl po 2195 dnech

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 17. července?

06:15 – Carlos Alcaraz se zároveň stal teprve druhým tenistou historie, který dokázal Djokoviče ve finále grandlsamu porazit v rámci pětisetové bitvy. Do neděle se to povedlo pouze Andy Murraymu v roce 2012 na US Open.

06:00 – Celkem 2195 dní trvala neporazitelnost Novaka Djokoviče v All England Clubu. Tu ukončil v neděli večer po pětisetové bitvě Carlos Alcaraz, který tak navázal na Tomáše Berdycha, jenž porazil srbského tenistu ve Wimbledonu ve čtvrtfinále v roce 2017.