Tennis Tracker: Alcaraz potvrzuje svou výjimečnost a přibližuje se Edbergovi

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 3. října?

06:28 – Vítězstvím nad Casperem Ruudem v Pekingu se Carlos Alcaraz dostal do 12. semifinále turnaje ATP v roce 2023. Posledním tenistou mladším 21 let, který si v jednom kalendářním roce zahrál vícekrát SF, byl v roce 1986 Stefan Edberg, který jich zvládl 16.