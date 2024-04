Tennis Tracker: Alcaraz připustil, že stále není fit. Mariaová neuvidí první zápas své dcery

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 24. dubna?

13:14 – Paula Badosaová loňské osmifinále v Madridu neobhájí a čeká ji další propad žebříčkem. Bývalá světová dvojka prohrála v prvním kole na španělské tisícovce 6:2, 3:6, 3:6 s krajankou a kvalifikantkou Jessicou Bouzasovou, která si připsala své první vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu. Jednadvacetiletá Španělka ve druhém kole vyzve Jelenu Ostapenkovou (H2H 0:0).

10:36 – Německá hráčka Tatjana Mariaová sice v úterý zdolala v třísetové bitvě v Madridu Peyton Stearnsovou, prozradila však, že trochu lituje toho, že kvůli svému dalšímu vystoupení neuvidí první velký tenisový zápas své desetileté dcery.

Charlotte Mariaová debutuje na svém prvním mezinárodním turnaji dívek. "Bude tam hrát v kategorii do 12 let se všemi nejlepšími malými dětmi z celého světa. Je to skvělé a užívá si to," prozradila německá tenistka. Dceři je ale nablízku manžel Charles-Edouard Maria a jeho žena připustila, že na dálku aspoň bude sledovat vývoj zápasu přes aplikaci.

10:00 – Carlos Alcaraz sice dorazil do Madridu, na úterní tiskové konferenci ale připustil, že start bude do poslední chvíle zvažovat. "Do mého prvního zápasu zbývá nějaký čas. Dnes jsem trénoval intenzivněji a mám z toho dobrý pocit. Ale nechci spěchat, nechci se dostat do problémů. Nedokážu říct, že budu moci hrát na sto procent. S tím, co nyní cítím, bych byl šťastný, kdybych zde odehrál tři nebo čtyři zápasy," svěřil se novinářům.

Alcaraz je nasazený jako číslo dvě a jeho soupeřem ve druhém kole bude Arthur Rinderknech, nebo Alexander Ševčenko. Španělský tenista hrál naposledy v březnu v Miami, následně vynechal antukové Masters v Monte Carlu i následný podnik v Barceloně.