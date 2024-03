Tennis Tracker: Berrettini se vrací po zranění, ve Phoenixu postoupil do čtvrtfinále

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 16. března?

08:41 – Matteo Berrettini na challengeru v Phoenixu startuje na první akci od loňského US Open a po dvou výhrách nad soupeři z Francie postoupil už do čtvrtfinále. Ital, který se vrací po zranění, porazil 3:6, 6:1, 7:5 talentovaného mladíka Arthura Cazauxe, který letos překvapil postupem do osmifinále Australian Open. Finalista Wimbledonu z roku 2021, který zde startuje na divokou kartu se o postup do semifinále utká s dalším Francouzem Terencem Atmanem.

08:31 – Marria Sakkariová přemohla domácí Coco Gauffovou po náročné bitvě 6:4, 6:7, 6:2, ukončila její vítězné tažení na americké půdě a postoupila do finále v Indiana Wells. Řecká hráčka dorovnala zdejší maximum z roku 2022 a bude bojovat o svůj druhý titul z akcí WTA 1000.

Statistiky zápasu. Livesport

08:25 – Světová jednička Iga Šwiateková v semifinále turnaje v Indiana Wells potvrdila roli favoritky proti rozjeté Ukrajince Martě Kosťukové a zvítězila drtivě 6:2, 6:1. Polka postoupila do svého druhého finále v tenisovém ráji a bude usilovat o svůj 8. titul z podniků WTA 1000.