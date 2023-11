Tennis Tracker: BJK Cup vrcholí, v sobotu jsou na programu semifinálová klání

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 11. listopadu?

06:30 – Sobotní program má hlavní lákadlo jasné – semifinálové bitvy v rámci BJK Cupu. Jako první se o finále střetnou tenistky Itálie, které budou čelit překvapivě Slovinkám. V druhé dvojici fanoušci uvidí český výběr Petra Pály, jenž vyzve Kanadu.