Tennis Tracker: BJK Cup zná první postupující. V semifinále jsou Italky a poprvé Kanaďanky

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 9. listopadu?

Moment dne ATP ze zápasu Pierre-Hugues Herbert – Luca Van Assche Livesport

22:05 – Kanadské tenistky poprvé v historii postoupily do semifinále Billie Jean King Cupu (dříve Fed Cupu). Ve španělské Seville po výhře 3:0 nad domácím výběrem porazily i Polky, nad kterými vedou po dvouhrách 2:0. Na výhru osmnáctileté Mariny Stakusicové navázala Leylah Fernandezové, jež přehrála 6:2, 6:3 Magdu Linetteovou a poslala svou zemi mezi kvarteto nejlepších týmů.

21:47 – České tenistky musí v pátečním přímém souboji o 1. místo ve skupině finálového turnaje Billie Jean King Cupu porazit Američanky, do semifinále postoupí jen vítězky. Rozhodla o tom čtvrteční výhra USA nad Švýcarskem, na nedostižných 2:0 zvýšila Sofia Keninová, která po odvrácení mečbolu a téměř třech hodinách boje udolala 6:3. 6:7, 7:5 Viktoriji Golubicovou.

21:38 – Bývalá světová devítka Fabio Fognini na halovém turnaji ATP 250 v Métách smetl ve svém prvním čtvrtfinále po roce a půl 6:1, 6:2 krajana Lorenza Sonega, jenž poprvé v kariéře obhajoval titul, a ukončil stejně dlouhé čekání na semifinále. O celkově čtvrté finále a první od svého jediného triumfu na Masters 1000 v Monte Carlu 2019, si 36letý Ital zahraje s domácím Ugem Humbertem (h2h 0:1).

20:11 – Až 258. hráčka světa Marina Stakusicová na Billie Jean King Cupu v Seville zvládla při premiéře v 'reprezentačním dresu' i druhý zápas. Osmnáctiletá Kanaďanka po téměř tříhodinovém boji zdolala 4:6, 7:5, 6:3 Magdalenu Frechovou, svou zemi poslala proti Polkám do vedení 1:0 a na jediný bod přiblížila k postupu do semifinále. Stakusicová vyhrála 19 z 20 posledních zápasů, v předchozích dvou měsících slavila tři tituly na okruhu ITF.

19:53 – Adrian Mannarino na halové akci ATP 250 v Sofii porazil 6:7, 6:4, 6:3 Rakušana Sebastiana Ofnera a vzájemnou bilanci upravil na 2:0. O třetí letošní finále se 35letý Francouz utká s Mártonem Fucsovicsem, nebo Pavlem Kotovem.

Sestřih zápasu Sebastian Ofner – Adrian Mannarino Livesport

18:44 – Aktuálně až 344. hráč světa Pierre-Hugues Herbert si na domácím halovém turnaji ATP 250 v Métách poradil ve svém prvním čtvrtfinále po dvou a půl letech 4:6, 6:3, 7:5 s krajanem Lucou Van Asschem a postoupil mezi čtyřku nejlepších. O 5. finále, v němž by usiloval o premiérový titul, si 32letý Francouz zahraje s Alexanderem Ševčenkem (h2h 0:0).

18:29 – Švýcarské tenistky loňský triumf na Billie Jean King Cupu neobhájí. Ve španělské Seville si dílčí úspěch nepřipsaly ani ve čtvrtém utkání a jsou bez šance na postup z 'české' skupiny. Po porážce 0:3 s Češkami prohrávají 0:1 s Američankami, které do soutěže vstoupily výhrou Danielle Collinsové 7:6, 6:1 nad Céline Naefovou a v pátek se tak s Češkami utkají o místo v semifinále.

16:11 – Deblové specialistky Storm Hunterová s Ellen Perezovou porazily na finálovém turnaji Billie Jean King Cupu 6:1, 4:6, 10:5 Annu Danilinovou a Julii Putincevovou a rozhodly o vítězství 2:1 nad Kazachstánem. Loňské finalistky ale i tak končí, protože ani případná výhra Kazachstánu nad Slovinskem poměrem 2:1 jim nepomůže, jelikož mají příliš negativní úspěšnost vyhraných setů.

16:07 – V Turíně byl ve čtvrtek odpoledne rozlosován 54. ročník Turnaje mistrů, který startuje v neděli. Největším favoritem prestižní akce pro osm nejlepších tenistů sezony je šestinásobný šampion Novak Djokovič. Vítěz tří letošních grandslamů má v Zelené skupině Jannika Sinnera, bývalého šampiona Stefanose Tsitsipase a debutanta Holgera Runeho. Červenou skupinu tvoří debutant Carlos Alcaraz, bývalý vítěz Daniil Medveděv, Andrej Rubljov a dvojnásobný šampion Alexander Zverev.

15:50 – Jack Draper si v hale v Sofii poradil 6:2, 6:2 s divokou kartou Cemem Ilkelem z Turecka a protáhl svou aktuální neporazitelnost na osm utkání. O své premiérové finále na turnajích ATP bude britský mladík usilovat proti Janovi-Lennardovi Struffovi.

15:25 – Karen Chačanov skončil na svých posledních třech turnajích v aktuální sezoně ve čtvrtfinále. Do semifinále nepostoupil ani v Métách, kde v pátek nestačil dvakrát 4:6 na krajana Alexandera Ševčenka. Mladší z Rusů ve svém premiérovém semifinálovém utkání na nejvyšší tour vyzve lepšího z domácího derby mezi Lucou Van Asschem a Pierrem-Huguesem Herbertem.

Sestřih zápasu Karen Chačanov – Alexander Ševčenko. Livesport

14:12 – Jan-Lennard Struff ve čtvrtfinále na halové akci ATP 250 v Sofii udolal 7:6, 4:6, 6:4 nebezpečného Fábiána Marozsána a zahraje si o třetí finále v aktuální sezoně. Letošní semifinálovou neporazitelnost na nejvyšším okruhu se pokusí uhájit v souboji s Jackem Draperem, nebo Cemem Ilkelem.

Sestřih zápasu Jan-Lennard Struff – Fábián Marozsán. Livesport

14:09 – Italky ve čtvrtek navázaly na finálovém turnaji Billie Jean King Cupu na senzační skalp Francie a vyhrály Skupinu D. Čtyřnásobné šampionky porazily už po dvouhrách také Německo, když Martina Trevisanová přehrála 7:6, 6:1 Evu Lysovou a ve formě hrající Jasmine Paoliniová smetla 6:3, 6:2 Annu-Lenu Friedsamovou. V semifinále, které si zahrají po dlouhých devíti letech, se utkají s vítězkami Skupiny B, v níž mají šanci na postup Slovinsko, Austrálie i Kazachstán.

14:07 – Julia Putincevová potvrdila roli favoritky proti Kimberly Birrellové a po vítězství 6:0, 7:5 srovnala stav utkání skupiny mezi Kazachstánem a Austrálií na finálovém turnaji Billie Jean King Cupu na 1:1. O vítězkách rozhodne čtyřhra, loňské finalistky Australanky v případě porážky v Seville končí.

13:52 – Adam Pavlásek s Arielem Beharem už na čtvrtém turnaji po sobě postoupili do semifinále. V sofijské hale přetlačili 7:6, 7:5 Simona Bolelliho a Matwého Middelkoopa a o druhé finále na nejvyšším okruhu zabojují proti nasazeným trojkám Julianovi Cashovi a Nikolovi Mektičovi.

12:29 – Italské tenistky jsou na finálovém turnaji Billie Jean King Cupu jediný bod od postupu ze Skupiny D. Po senzačním skalpu Francie přiblížila svou zemi k semifinálové účasti Martina Trevisanová, která přehrála 7:6, 6:1 Evu Lysovou. O výhře nad Německem může ve španělské Seville rozhodnout už Jasmine Paoliniová proti Anně-Leně Friedsamové.

12:20 – Storm Hunterová zvládla na finálovém turnaji Billie Jean King Cupu ve španělské Seville po setech 7:6, 6:4 dvouhodinový souboj deblových specialistek s Annou Danilinovou a poslala Australanky proti Kazachstánu do vedení 1:0. Loňské finalistky vstoupily do skupiny nečekanou porážkou se Slovinskem a potřebují ve čtvrtek slavit výhru, pokud chtějí mít nadále naději na postup do semifinále.

10:09 – Brenda Fruhvirtová hraje v tomto týdnu na W40 v Řecku svůj osmý podnik ITF v aktuální sezoně a i tentokrát postoupila do čtvrtfinále. Nasazená jednička si poradila 6:3, 6:1 s Larou Saldenovou a o udržení letošní neporazitelnosti ve čtvrtfinálové fázi se utká s Martinou Colmegnaovou, nebo Michaelou Lakiovou.

06:59 – Dva turnaje kategorie ATP 250 poznají dnes své semifinalisty. Čtvrtfinálové boje čekají tenisty v Métách a Sofii. Ve Francii tvoří dvě dvojice kvarteto domácích tenistů, zatímco v Bulharsku budou vedle dvou Maďarů usilovat o postup mezi elitní čtyřku i Brit Jack Draper či Francouz Adrian Mannarino.

01:00 – Kanadské tenistky na úvod finálového turnaje BJK Cupu v Seville nakonec porazily domácí Španělky 3:0. Bod ze čtyřhry vydolovaly Eugenie Bouchardová s Gabrielou Dabrowskou, které zdolaly 6:3, 7:5 pár Rebeka Masárová a Sara Sorribesová.