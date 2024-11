Tennis Tracker: BJKC rozehraje Bouzková proti Frechové, Svrčina je znovu po týdnu ve finále

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, novinky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 16. listopadu?

Hlavní události

17:04 – Taylor Fritz si i podruhé na Turnaji mistrů zahrál semifinále a letos dokázal svůj předloňský výsledek ještě vylepšit. Dvojnásobného německého šampiona Alexandera Zvereva zdolal 6:3, 3:6, 7:6, vyhrál s ním čtvrtý vzájemný duel po sobě a jako první Američan od roku 2006 postoupil do finále ATP Finals. Více informací nejdete v článku.

Sestřih zápasu

Taylor Fritz zdolal Alexandera Zvereva Livesport

Rozhovor s Taylorem Fritzem Livesport

16:54 – Čtvrtfinálový zápas Billie Jean King Cupu mezi českými a polskými tenistkami rozehrají v Málaze týmové dvojky. Kapitán Petr Pála do boje posílá Marii Bouzkovou, jež se pokusí přinést bod do šatny proti Magdaleně Frechové. Linda Nosková pak bude čelit světové dvojce Ize Šwiatekové, do čtyřhry jsou nahlášeny Bouzková s Kateřinou Siniakovou a Katarzyna Kawaová s Frechovou. Více informací najdete v článku.

08:10 – Dvaadvacetiletý Dalibor Svrčina po triumfu v Bhuvanéšvaru pokračuje na turnajích ITF v Indii na vítězné vlně. V Bombaji přidal již 9. výhru v řadě, když domácího Karana Singha přehrál snadno 6:4, 6:0 a znovu po týdnu postoupil do finále. O třetí titul z akcí této kategorie si vítěz dvou challenegerů zahraje s nejvýše nasazeným Uzbekem Khumounem Sultanovem, nebo čtyřkou Bogdanem Bobrovem z Ruska.

07:56 – Brazilky mají v baráži Billie Jean King Cupu na domácí antuce v Sao Paulu nečekané potíže s Argentinkami. Laura Pigossiová nejprve prohrála 6:3, 1:6, 2:6 se Solanou Sierraovou, aby následně odvrátila senzaci Beatriz Haddadová Maiaová. Světová sedmnáctka prohrávala s až 274. hráčkou světa Jazmin Ortenziovou 3:6, 2:5 s mankem dvou brejků a čelila dvěma mečbolům, kritický vývoj ale otočila, zvítězila 3:6, 7:5, 6:2 a vyrovnala na 1:1 na zápasy.

Další zprávy

18:42 – Nizozemské tenistky se po třech letech vrací mezi elitu Billie Jean King Cupu. Úspěch v baráži na antuce ve slovinském Velenje zařídily Arantxa Rusová a dvěma body Suzan Lamensová, jež dnes rozhodla výhrou 4:6, 6:3, 6:2 nad Tamarou Zidanšekovou.

16:35 – Čtyřnásobné šampionky Italky v prvním vystoupení v Billie Jean King Cupu od porážky ve finále loňského ročníku potvrdily roli favoritek. Ve španělské Málaze po obratu porazily Japonky, když u obou bodů byla světová čtyřka Jasmine Paoliniová. V rozhodující čtyřhře po boku Sary Erraniové porazily 6:3, 6:4 duo Šuko Aojamaová a Eri Hozuimová. V semifinále se italské tenistky utkají s vítězkami večerního duelu mezi Češkami a Polkami. Více informací najdete v článku.

15:00 – Švýcarské tenistky slaví záchranu mezi elitou Billie Jean King Cupu. Na domácí půdě v Bielu potvrdily roli favoritek nejrychlejším možným způsobem proti Srbkám, když na 3:0 zvýšila Viktorija Golubicová po suverénní výhře 6:0, 6:0 nad Lolou Radivojevičovou.

14:38 – První čtvrtfinále Billie Jean King Cupu v Málaze rozhodne až čtyřhra. Italky vrátila do hry světová čtyřka a finalistka dvou letošních grandslamů Jasmine Paoliniová, jež ve dvouhře týmových jedniček porazila 6:3, 6:4 Mojuko Učijamaovou.

14:13 – Čínské tenistky i bez všech čtyř svých hráček v aktuální TOP 100 zvládají na domácí půdě v Guangzhou barážový duel Billie Jean King Cupu. Nad Belgičankami, ktere do Asie dorazily bez obou členek TOP 200, vedou po úvodním dni 2:0. Sijia Wei nejprve porazila 6:3, 7:6 Marii Benoitovou a Xiyu Wang si pak poradila 6:3, 6:2 s Hanne Vandewinkelovou.

13:45 – Kazašské tenistky vedou v baráži Poháru Billie Jean Kingové na Koreou 2:0 na zápasy. Na domácí půdě v Astaně bodovaly po téměř tříhodinovém boji Zarina Dijasová a podle očekávání i světová šestka Jelena Rybakinová, jež přehrála dvakrát 6:2 Sohyun Parkovou.

13:31 – První čistě německý pár v semifinále Turnaje mistrů Kevin Krawietz a Tim Pütz v Turíně zdolali po odvrácení mečbolu 2:6, 6:3, 11:9 Australany Maxe Purcella s Jordanem Thompsonem, oplatili jim porážku z finále US Open a hned při premiéře na ATP Finals si zahrají o titul.

12:59 – Japonské tenistky se v úvodním čtvrtfinále BJK Cupu v Málaze proti Italkám ujaly vedení 1:0. O první bod se postarala Ena Šibaharová, jež zdolala 3:6, 6:4, 6:4 Elisabettu Cocciarettovou.

10:05 – Kateřina Siniaková bude i v příští sezoně hrát čtyřhru po boku Američanky Taylor Townsendové. S osmadvacetiletou hráčkou, s níž letos vyhrála Wimbledon a dostala se do finále Turnaje mistryň, se domluvila na další spolupráci. Rodačka z Hradce Králové, která zakončí rok jako deblová světová jednička, to řekla novinářům během finálového turnaje o Pohár Billie Jean Kingové v Málaze. "Doufám, že příští rok odjedu čtyři grandslamy s jednou parťačkou. Jsem domluvená s Taylor na příští sezonu, takže tak," uvedla Siniaková. Více informací najdete v článku.

09:21 – V Málaze bude od 10:00 rozehráno první čtvrtfinále Billie Jean King Cupu, ze kterého vzejde čtvrtfinálový soupeř pro vítězky duelu českých a polských tenistek. Souboj Japonek s favorizovanými Italkami rozehrají Ena Šibaharová s Elisabettou Cocciarettovou, do druhé dvouhry nastoupí Mojuko Učijamaová a světová čtyřka Jasmine Paoliniová. V případné rozhodující čtyřhře se očekává start sehraných dvojic Eri Hozumiové s Šuko Aojamavou a Paoliniové se Sarou Erraniovou.

08:04 – Laura Samson si znovu po týdnu semifinále na turnaji ITF nezahraje, na podniku W50 ve městě Chihuahua skončila ve čtvrtfinále po porážce 2:6, 4:6 s Kanaďankou Stacey Fungovou. Po boku domácí Any Sofie Sáncheová však šestnáctiletá Češka postoupila alespoň do finále čtyřhry.

07:49 – Belinda Bencicová pouhý půl rok po porodu pokračuje v úspěšném návratu na kurty. Bývalá světová čtyřka vstoupila vítězně i do Billie Jean King Cupu, když na domácí půdě v Bielu smetla 6:2, 6:2 devatenáctiletou tenistku ze druhé světové stovky Lolu Radivojevičovou a vyhrála čtvrtý z pěti zápasů. Vedení Švýcarek v baráži o udržení světové skupiny pak zvýšila Viktorija Golubicová, jež porazila rovněž hladce ve dvou setech Miu Rističovou.