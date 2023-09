Tennis Tracker: Blinkovová si v Pekingu vyšlápla na světovou dvacítku Vekičovou

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 30. září?

16:15 – Sebastian Ofner na halovém turnaji ATP 250 v kazašské Astaně porazil 6:4, 6:2 domácího Alexandera Bublika a postoupil do svého celkově třetího a prvního čtvrtfinále mimo antuku. O vyrovnání maxima z Kitzbühelu 2017 si sedmadvacetiletý Rakušan zahraje s krajanem Dominicem Thiemem (h2h 0:3).

15:45 – Světová šestka Andrej Rubljov ve druhém kole turnaje ATP 500 v Pekingu podlehl 7:5, 3:6, 6:7 Ugu Humbertovi, přestože ve třetím setu vedl 5:3 a celkem třikrát se v závěru zápasu ocitl dva míčky od vítězství. Francouzský tenista ve čtvrtfinále vyzve dalšího Rusa Daniila Medveděva (h2h 2:0).

Sestřih zápasu Ugo Humbert – Andrej Rubljov Livesport

14:48 – Dominic Thiem v hale v kazašské Astaně porazil 6:3, 4:6, 7:6 Američana Marcose Girona a vedení ve vzájemné bilanci zvýšil na 3:0. Ve čtvrtfinále rakouský tenista narazí na krajana Sebastiana Ofnera, nebo domácího Alexandera Bublika.

14:25 – Jakub Nicod proměnil v triumf hned své první finále. Devatenáctiletý Čech ovládl antukový podnik ITF M15 v rumunském Aradu, kde v boji o titul udolal 6:4, 6:7, 6:4 domácího Vlada Dancua.

13:13 – Nikola Bartůňková na antukovém turnaji ITF W25 v italské Santa Margherita Di Pula porazila 6:3, 6:2 Finku Lauru Hietarantaovou a měsíc po zisku druhého titulu dokráčela do svého celkově 5. finále. O udržení letošní finálové neporazitelnosti si sedmnáctiletá Češka zahraje s nejvýše nasazenou Rumunkou Miriam Bulgaruovou, nebo Němkou Katharinou Hobgarskou.

13:00 – "Všichni víme, ež Alex má schopnost začít hrát lépe, když je na dně. A to se dnes stalo. V prvním setu se mi ho nepodařilo dorazit, když byl dole. Ve druhém setu jsem hrál neuvěřitelně, ale je šílené, jak pokaždé, když je dole, začne hrát. Bylo to vydřené vítězství, ale s úrovní své hry jsem spokojený," komentoval Daniil Medveděv výhru nad Alexem de Minaurem.

Rozhovor s Daniilem Medveděvem po výhře nad Alexem de Minaurem Livesport

12:47 – "Diano, jsi ještě mladá a určitě tě čeká ještě spousta finálových zápasů. Jsem si jistá, že brzy zvedneš nad hlavu svou první trofej," řekla Ons Jabeurová v Ningbu po finálové výhře nad Dianou Šnajderovou.

Rozhovor s Ons Jabeurovou po triumfu v Ningbu Livesport

12:20 – "Oproti poslednímu zápasu jsem nic neměnila, jen jsem hrála o trochu lépe. Když jste ve špičce, tak někdy záleží jen na tom, jak ten den zrovna hrajete a jestli jste schopni realizovat svůj herní plán. Zdejší rychlejší povrch sedí mé hře více než ty pomalejší, na kterých jsme spolu hrály předtím. A toho jsem se snažila využít," řekla Jessica Pegulaová v Tokiu po semifinálové výhře nad Mariou Sakkariovou, které oplatila necelé dva měsíce starou porážku z Washingtonu.

Rozhovor s Jessicou Pegulaovou po výhře nad Mariou Sakkariovou Livesport

12:01 – Daniil Medveděv na turnaji ATP 500 v Pekingu porazil 7:6, 6:3 Australana Alexe de Minaura, přestože v první sadě neudržel vedení 5:2 s dvěma brejky v zádech, a vzájemnou bilanci upravil na 6:2. Ve čtvrtfinále se utká s krajanem Andrejem Rubljovem, nebo Francouzem Ugem Humbertem.

Sestřih zápasu Alex de Minaur – Daniil Medveděv Livesport

11:04 – Jessica Pegulaová v Tokiu porazila v souboji hráček elitní světové desítky 6:2, 6:3 čerstvou šampionku z mexické Guadalajary Řekyni Mariu Sakkariovou, oplatila jí srpnovou porážku z Washingtonu a vzájemnou bilanci vyrovnala na 4:5. V nedělním finále americká tenistka vyzve Veroniku Kuděrmetovovou (h2h 0:1).

Sestřih zápasu Maria Sakkariová – Jessica Pegulaová Livesport

10:26 – Světová sedmička Ons Jabeurová na podniku WTA 250 v čínském Ningbu získala 5. titul a první z tvrdého povrchu. V boji o něj nejvýše nasazená Tunisanka porazila 6:2, 6:1 devatenáctiletou přemožitelku dvou českých tenistek Dianu Šnaiderovou, jež hrála finále poprvé v kariéře.

Sestřih zápasu Ons Jabeurová – Diana Šnajderová Livesport

10:13 – Matteo Arnaldi na podniku ATP 500 v Pekingu v boji o své největší čtvrtfinále a první na tvrdém povrchu nevyužil tři mečboly proti Nicolasi Jarrymu. Dvaadvacetiletý Ital vedl 7:6, 6:5 a 40:0, Chilan ale servis nakonec udržel a zvítězil 6:7, 7:6, 6:3.

09:03 – "Udržela jsem se v zápasu a postupně jsem začala hrát agresivněji. Nasťa se vždy snaží hrát rychle a já ve druhém trochu ztratila koncentraci. Ve třetím setu jsem si řekla, že jestli chci vyhrát, musím hrát agresivněji. To byl podle mě klíč k úspěchu," řekla Veronika Kuděrmetovová po výhře nad Anastasií Pavljučenkovovou.

Rozhovor s Veronikou Kuděrmetovovou Livesport

08:34 – Veronika Kuděrmetovová na podniku WTA 500 v Tokiu udolala po 3 hodinách a 25 minutách boje 7:6, 6:7, 6:3 krajanku Anastasii Pavljučenkovovou, navázala na skalp Igy Šwiatekové a posedmé v kariéře postoupila do finále. O teprve druhý titul a první na tvrdém povrchu se šestadvacetiletá rodačka z Kazaně utká s Mariou Sakkariovou, nebo Jessicou Pegulaovou.

Sestřih zápasu Veronika Kuděrmetovová – Anastasia Pavljučenkovová Livesport

06:15 – První kolo na turnaji v Pekingu má úspěšně za sebou Anna Blinkovová, která si vyšlápla na 20. hráčku světa Donnu Vekičovou a připsala si výhru 6:3, 7:5.