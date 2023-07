Tennis Tracker: Boj o premiérový grandslam začíná. Vondroušová vyzve Jabeurovou

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 15. července?

6:25 – Vrcholem sobotního programu ve Wimbledonu je finále ženské dvouhry, ve kterém se o zisk prvního grandslamu utkají Markéta Vondroušová a Tunisanka Ons Jabeurová. Zápas o titul čeká i deblisty, nizozemsko-britský pár Wesley Koolhof a Neal Skupski vyzve španělsko-argentinskou dvojici Marcel Granollers, Horacio Zeballos.