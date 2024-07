Tennis Tracker: Boje v All England Clubu pokračují, ve hře bude Djokovič i Šwiateková

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 6. července?

09:00 – Také v sobotu se má tenisový fanoušek na co těšit, jelikož v All England Clubu budou probíhat další boje o postup do další fáze turnaje. Zřejmě nejatraktivnější duel obstará v mužské části Cameron Norrie, jenž vyzve Alexandera Zvereva. Ve hře bude také světová dvojka Novak Djokovič, jehož čeká měření sil s Alexeiem Popyrinem z Austrálie.

Mezi ženami to bude ještě zajímavější. Barbora Krejčíková nastoupí proti Jessice Bouzasové Maneirové, přičemž o pár hodin později dojde i na Igu Šwiatekovou, jež bude čelit Julii Putincevové. Pouť Wimbledonem v sobotu skončí také pro jednu z dvojice Ons Jabeurová – Elina Svitolinová.