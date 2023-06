Tennis Tracker: Bouzková a Sorribesová jsou ve čtvrtfinále deblu, pomohla diskvalifikace

Livesport

Marie Bouzková se dostala do čtvrtfinále deblu.

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se dělo a děje 4. června?

14:56 – Karen Chačanov po nepovedeném začátku zápasu a nakonec až třech a půl hodinách boje zdolal 1:6, 6:4, 7:6, 6:1 Itala Lorenza Sonega a postupem do čtvrtfinále French Open vyrovnal své maximum z roku 2019. O první pařížské semifinále se utká s Djokovičem, nebo Varillasem.

14:22 – Ruska Anastasia Pavljučenkovová udolala na Roland Garros po více než tříhodinové bitvě Belgičanku Elise Mertensovou 3:6, 7:6 a 6:3, přestože prohrávala 3:6, 1:3 a čelila sedmi brejkbolům. Ve čtvrtfinále se předloňská finalistka utká s Muchovou, nebo krajankou Avanesjanovou.

13:35 – Marie Bouzková a její partnerka Sara Sorribesová Tormeová proklouzly v Paříži do grandslamového čtvrtfinále. S japonsko-indonéským párem Miju Katóová a Aldila Sutjiadová hrály 7:6, 1:3, když Katóová v pauze mezi výměnami poslala míček do mladé podavačky. Rozhodčí pak dvojici po stížnosti Češky a Španělky diskvalifikovali.

10:00 – Alexander Zverev postup do osmifinále vybojoval na den přesně rok po vážném zranění kotníku. "Jsem šťastný, že tady mohu znovu zažívat tyhle těžké zápasy," radoval se po zápase s Tiafoem. "Nejdůležitější je, že jsem vyhrál, i když jsem možná nehrál svůj nejlepší tenis."

8:57 – Až 20 minut po půlnoci Alexander Zverev udolal 3:6, 7:6, 6:1, 7:6 Američana Francese Tiafoea, s nímž si vylepšil bilanci na 7:1, a zkompletoval osmifinálové dvojice ve dvouhře mužů. O páté čtvrtfinále za posledních šest let na pařížské antuce se německý semifinalista posledních dvou ročníků utká s Bulharem Dimitrovem.

6:08 – V akci budou na French Open znovu také největší favorité mužské dvouhry Novak Djokovič a Carlos Alcaraz. Den uzavře osmifinálový šlágr světové dvojky Aryny Sabalenkové a bývalé finalistky turnaje Sloane Stephensové.

:6:05 – Karolína Muchová zabojuje o postup do čtvrtfinále grandslamového Roland Garros na kurtu Suzanne Lenglenové. Osmifinálový duel s Ruskou Elinou Avanesjanovou se uskuteční na druhém největším dvorci po úvodním utkání Itala Lorenza Sonega a Rusa Karena Chačanova.