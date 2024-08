Tennis Tracker: Bouzková vstoupila vítězně také do deblu, Gauffová dorazila kanárem i Mariaovou

Bouzková na US Open pokračuje v obou soutěžích.

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, novinky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje ve čtvrtek 29. srpna?

Hlavní události

05:11 – Dvacetiletá Američanka Coco Gauffová na cestě za obhajobou prvního grandslamového titulu nadělila kanára i druhé soupeřce. Němku Tatianu Mariaovou porazila 6:4, 6:0 a postoupila do 3. kola US Open. V něm si světová trojka zahraje s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou (H2H 1:1).

04:55 – Marie Bouzková na US Open vstoupila vítězně i do soutěže deblistek. Se Španělkou Sarou Sorribesovou na úvod zdolaly 5:7, 6:2, 6:4 domácí duo Ashlyn Kruegerová a Sloane Stephensová.

Další zprávy

06:20 – Novak Djokovič se ve druhém kole US Open opět zapsal do historie. Sedmatřicetiletý Srb se stal prvním tenistou, který vyhrál alespoň 90 zápasů na všech čtyřech majorech.

05:36 – Světová osmička Casper Ruud z Norska v deštěm přerušeném duelu porazil 6:4, 6:2, 2:6, 7:6 francouzského veterána Gaëla Monfilse a teprve potřetí postoupil do třetího kola US Open. Letos v něm předloňský finalista narazí na Číňana Juncheng Shanga (H2H 0:0).

05:28 – Novak Djokovič na US Open loňské pětisetové drama proti krajanu Laslu Djeremu nezopakoval. Letos srbský obhájce titulu vedl 6:4, 6:4 a 2:0 ve chvíli, kdy mu soupeř kvůli zdravotním potížím vzdal, celkově 90. výhrou na newyorském grandslamu překonal Rogera Federera a také 18. start proměnil minimálně v postup do 3. kola. O místo v osmifinále se utká letos už na třetím grandslamu s Australanem Alexeiem Popyrinem (H2H 3:0).

05:07 – Dvanáctý hráč světa Taylor Fritz na US Open neztratil set ani s druhým soupeřem. Itala Mattea Berrettiniho přehrál nečekaně snadno 6:3, 7:6, 6:1, vyhrál i čtvrtý vzájemný duel a pokračuje na cestě za obhajobou loňského čtvrtfinále. Ve třetím kole se šestadvacetiletý Američan střetne s Argentincem Franciscem Comesaňou (H2H 0:0).

05:04 – Světová dvanáctka Emma Navarrová navázala na svou premiérovou výhru US Open a také druhou soupeřku deklasovala 6:1, 6:1. Po Rusce Anně Blinkovové nedala šanci ani Nizozemce Arantxe Rusové a také na třetím letošním grandslamu postoupila minimálně do třetího kola. O postup mezi šestnáctku nejlepších se třiadvacetiletá Američanka utká znovu po třech týdnech s Ukrajinkou Martou Kosťukovou (H2H 1:0).

04:58 – Osmnáctý hráč světa Lorenzo Musetti v New Yorku udolal 3:6, 6:4, 6:4, 2:6, 7:5 Srba Miomira Kecmanoviče, potřetí v sezoně a celkově popáté v kariéře vyhrál pětisetový zápas a postupem do třetího kola vyrovnal svůj nejlepší výsledek na US Open. O jeho překonání se dvaadvacetiletý Ital utká s domácím Brandonem Nakashimou (H2H 1:0).