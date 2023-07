Tennis Tracker: Čekání na Wimbledon vyplní challengery i finále turnajů ITF

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se dělo a děje 2. července?

6:40 – Nedělní program nabízí před pondělním startem Wimbledonu nejen kvalifikační boje o challengery, ale také několik finálových zápasů turnajů ITF. V nich se představí i dva Češi. Jiří Barnát se v Polsku utká s Goncalem Oliveirou a Hynek Bartoň si v Německu zahraje proti Svyatoslavu Gulinovi.