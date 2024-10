Tennis Tracker: Češi budou hrát přes den, do United Cupu vstoupí 29. prosince proti Norům

Karolína Muchová by neměla na United Cupu chybět.

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, novinky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 22. října?

Hlavní události

07:22 – Po včerejším rozlosování United Cupu je znám už také časový harmonogram turnaje. Čeští tenisté, jejichž lídry by měli být Karolína Muchová a Tomáš Macháč, v Sydney vstoupí do soutěže smíšených družstev až třetí hrací den 29. prosince zápasem proti Norům s Casperem Ruudem v sestavě. Na Nový rok pak vyzvou loňské finalisty Poláky Igu Šwiatekovou s Hubertem Hurkaczem. Oba duely se budou hrát během denního programu, v případě postupu Češi nastoupí už 2. ledna večer k utkání o postup do semifinále. Více informací najdete v článku.

Další zprávy

11:04 – Kateřina Siniaková v Číně na třetím turnaji v řadě zvládla své úvodní vystoupení. Na podniku WTA 250 v Guangzhou nejvýše nasazená Češka zametla 6:2, 6:1 se zkušenou Chorvatkou Petrou Martičovou, s níž vyhrála i čtvrtý vzájemný duel. O postup do čtvrtfinále si zahraje s Američankou Alyciou Parksovou (H2H 2:0), jež se do hlavní soutěže dostala jako náhradnice.

09:10 – Clara Tausonová na podniku WTA 500 v Toku dostala po neúspěchu v kvalifikaci šanci na reparát a na úvod hlavní soutěže z pozice lucky losera uspěla, když znovu po třech týdnech přehrála hladce ve dvou setech domácí Nao Hibinovou (6:2, 6:3). O čtvrtfinále na třetím turnaji po sobě si 21letá Dánka zahraje s grandslamovou šampionkou Američankou Sofií Keninovou (H2H 1:0).

08:06 – 254. hráčka světa Han Shi si na podzim odbývá debut na okruhu WTA a v hlavní soutěži si na druhý pokus připsala premiérovou výhru. Devatenáctiletá Číňanka slaví na domácí půdě v Guangzhou, kde si poradila 6:1, 6:7, 6:3 s francouzskou kvalifikantkou Jessikou Ponchetovou.

07:14 – Sajaka Išiiová na domácí půdě v Tokiu po úspěšně absolvované kvalifikaci slaví vítěznou premiéru v hlavní soutěži turnaje WTA. Devatenáctiletá Japonka ze třetí světové stovky deklasovala dvakrát 6:1 ještě o rok mladší krajanku Saru Saitóovou, jež minulý týden v Ósace postoupila dokonce do čtvrtfinále.

06:43 – Světová devítka Darja Kasatkinová po triumfu v Ningbu vstoupí do další pětistovky v Tokiu zápasem proti Mccartney Kesslerové (H2H 0:0). Americká tenistka v prvním kole porazila dvakrát 6:3 Italku Elisabettu Cocciarettovou a oplatila jí letošní porážku z Charlestonu.