Tennis Tracker: Češky nezastavil ani déšť, opakovaný zápas Muchová s Vondroušovou zvládly

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 8. srpna?

08:07 – Američanka Jennifer Bradyová si už na třetím turnaji po dvouleté pauze zaviněné vleklým zraněním levé nohy připsala skalp hráčky TOP 20. Finalistka Australian Open 2021 udolala po divokém průběhu a odvrácení dvou mečbolů 7:6, 0:6, 7:6 světovou dvacítku Jelenu Ostapenkovou z Lotyšska.

08:02 – Milos Raonic, jež se v červnu vrátil po dvouletých patáliích s achillovkou, si na domácím Masters 1000 v Torontu připsal první výhru nad hráčem TOP 10 od srpna 2020. Dvaatřicetiletý Kanaďan po velké bitvě udolal 6:7, 7:6, 6:3 světovou desítku Francese Tiafoea z USA.

07:59 – Venus Williamsová prohrála pátý ze sedmi letošní zápasů. V Montrealu 43letá americká veteránka podlehla navzdory odvrácení osmi mečbolů 2:6, 5:7 krajance Madison Keysové, jež upravila vzájemnou bilanci na 4:2.

07:56 – Belinda Bencicová si v 26 letech odbyla vítěznou premiéru na turnaji WTA 1000 v Montrealu. Vítězka Rogers Cupu z roku 2015 (Toronto) si poradila hladce 6:2, 6:3 s Italkou Luciou Bronzettiovou.

00:38 – Finalistka letošního French Open Karolína Muchová a vítězka Wimbledonu Markéta Vondroušová v Montrealu po několikahodinové pauze zaviněné deštěm otočily zápas prvního kola ve čtyřhře. České tenistky v prvním letošním vystoupení po svém boku porazily kazašsko-americké duo Anna Danilinová a Bethanie Matteková-Sandsová 0:6, 6:4, 10:4 a upravily společnou bilanci na 5:1. Muchová zaznamenala první deblovou výhru od loňského dubna a zajistila si návrat do žebříčku deblistek.

00:26 – Viktoria Azarenková vstoupila do turnaje v Montrealu výhrou nad Polkou Magdou Linetteovou, kterou v deštěm opakovaně přerušovaném duelu smetla 6:3, 6:0 a oplatila jí porážku z březnového Miami. Od zahájení zápasu do proměnění mečbolu uběhlo téměř šest hodin času. Ve druhém kole se semifinalistka z let 2008 a 2010 utká se Sloane Stephensovou.