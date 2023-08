Tennis Tracker: Češky nezastavil ani déšť, přerušený zápas Muchová s Vondroušovou zvládly

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 8. srpna?

14:20 – Zdeněk Kolář skončil na challengeru v Banja Luce hned v prvním kole a připsal si už třetí prohru v řadě. Nasazený Čech podlehl dvakrát 4:6 ukrajinskému kvalifikantovi a hráči až páté stovky žebříčku Ericovi Vanshelboimovi.

13:03 – Lucie Havlíčková neukončí dva měsíce dlouhé trápení ani na podniku 125k v Kozerkách a připsala si už osmý nezdar z posledních 10 zápasů a čtvrtý v řadě. Osmnáctiletá Češka nestačila v prvním kole 6:7, 5:7 na Susan Bandecchiovou, jež do Polska přijela se sérií čtyř proher.

12:59 – Tereza Martincová úspěšně vstoupila i do třetího turnaje na tvrdém povrchu po skončení Wimbledonu. V úvodním kole na podniku 125k v Polsku si poradila 6:4, 7:6 s krajankou Barborou Palicovou, která utrpěla už šestou porážku v řadě. O čtvrté letošní čtvrtfinále si nasazená trojka zahraje s Naikthou Bainsovou, nebo Darjou Semenistou.

09:58 – "Je to samozřejmě výjimečné vítězství. Vracím se po dvouleté pauze, v Torontu jsem nehrál pět let a rodiče mě viděli hrát po čtyřech letech, ačkoli se mnou byli po většinu juniorské kariéry. Takže tohle pro mě byl skvělý večer," řekl Milos Raonic po senzační výhře nad Francesem Tiafoem na Masters v Torontu.

Pozápasový ohlas Raonice. Livesport

08:07 – Američanka Jennifer Bradyová si už na třetím turnaji po dvouleté pauze zaviněné vleklým zraněním levé nohy připsala skalp hráčky TOP 20. Finalistka Australian Open 2021 udolala po divokém průběhu a odvrácení dvou mečbolů 7:6, 0:6, 7:6 světovou dvacítku Jelenu Ostapenkovou z Lotyšska.

08:02 – Milos Raonic, jenž se v červnu vrátil po dvouletých patáliích s achillovkou, si na domácím Masters 1000 v Torontu připsal první výhru nad hráčem TOP 10 od srpna 2020. Dvaatřicetiletý Kanaďan po velké bitvě udolal 6:7, 7:6, 6:3 světovou desítku Francese Tiafoea z USA.

Sestřih zápasu Raonic – Tiafoe Livesport

07:59 – Venus Williamsová prohrála pátý ze sedmi letošní zápasů. V Montrealu 43letá americká veteránka podlehla navzdory odvrácení osmi mečbolů 2:6, 5:7 krajance Madison Keysové, jež upravila vzájemnou bilanci na 4:2.

07:56 – Belinda Bencicová si v 26 letech odbyla vítěznou premiéru na turnaji WTA 1000 v Montrealu. Vítězka Rogers Cupu z roku 2015 (Toronto) si poradila hladce 6:2, 6:3 s Italkou Luciou Bronzettiovou.

Sestřih zápasu Bencicová – Bronzettiová Livesport

00:38 – Finalistka letošního French Open Karolína Muchová a vítězka Wimbledonu Markéta Vondroušová v Montrealu po několikahodinové pauze zaviněné deštěm otočily zápas prvního kola ve čtyřhře. České tenistky v prvním letošním vystoupení po svém boku porazily kazašsko-americké duo Anna Danilinová a Bethanie Matteková-Sandsová 0:6, 6:4, 10:4 a upravily společnou bilanci na 5:1. Muchová zaznamenala první deblovou výhru od loňského dubna a zajistila si návrat do žebříčku deblistek.

00:26 – Viktoria Azarenková vstoupila do turnaje v Montrealu výhrou nad Polkou Magdou Linetteovou, kterou v deštěm opakovaně přerušovaném duelu smetla 6:3, 6:0 a oplatila jí porážku z březnového Miami. Od zahájení zápasu do proměnění mečbolu uběhlo téměř šest hodin času. Ve druhém kole se semifinalistka z let 2008 a 2010 utká se Sloane Stephensovou.