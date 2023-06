Tennis Tracker: Cornetová na trávě proti hráčkám z TOP 10 umí, neprohrála už 10 setů v řadě

06:00 – Alizé Cornetová si poprvé od loňského skalpu Igy Šwiatekové ve Wimbledonu zahrála s hráčkou TOP 10 a svou neporazitelnost na trávě s nimi prodloužila už na 5 zápasů a 10 setů v řadě. V Nottinghamu porazila 6:1, 6:4 světovou osmičku Mariu Sakkariovou z Řecka, s níž si poradila až na čtvrtý pokus, a poprvé v sezoně postoupila do čtvrtfinále turnaje WTA. Více informací najdete v článku.