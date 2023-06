Tennis Tracker: Cornetová si v Nottinghamu zahraje o první finále na trávě

Livesport / ČTK

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se dělo a děje 17. června?

06:20 – Alizé Cornetová na trávě v Nottinghamu zvládla své první letošní čtvrtfinále na okruhu WTA. Američanku s českými kořeny Elizabethu Mandlikovou porazila 6:3, 4:6, 6:3 a navázala na skalp nasazené jedničky Sakkariové. O celkově 16. finále a vůbec první na trávě si 33letá Francouzka zahraje s domácí Burrageovou (h2h 0:0).