Tennis Tracker: Dallas i Cordoba už znají své finalisty, o texaský trůn se svede domácí derby

Nový rok, nová sezona. Tenis se na Livesport Zprávách vrací do akce. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 11. února?

7:31 – O triumf v americkém Texasu si zahrají domácí tenisté Marcos Giron a Tommy Paul. Půjde o už osmý vzájemný střet obou tenistů, přičemž lepší bilancí se pyšní Giron (5-2).

7:20 – Finále v Cordobě nebude čistě o Argentincích. Favorizovaný Sebastian Báez totiž v semifinále antukového podniku nestačil na Luciana Darderiho (1:6, 6:3, 3:6) a o titul si tak zahraje teprve jednadvacetiletý Ital.

01:45 – Američan Marcos Giron smetl v semifinále turnaje Dallas Open Francouze Adriana Mannarina ve dvou setech 6:1 a 6:3 a podruhé v kariéře si zahraje o turnajovou trofej. Girona v Texasu zdobí servis, za celý turnaj neprohrál jediné své podání.

00:44 – Antukový turnaj v argentinské Cordobě má překvapivého finalistu. Ve svých 33 letech se jím stal domácí hráč Facundo Bagnis, který v semifinále přehrál krajana Federica Coriu ve dvou setech 6:3 a 7:5.