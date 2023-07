Tennis Tracker: De Minaur v Atlantě zatočil s Kokkinakisem, dál jde i domácí Eubanks

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 27. července?

8:50 – Světová trojka Rus Daniil Medveděv a Australan Nick Kyrgios se kvůli zraněním odhlásili z přípravného turnaje na US Open ve Washingtonu, informovali o tom pořadatelé. Obhájce titulu Kyrgios letos vynechal všechny grandslamy kvůli zraněním kolene, chodidla a zápěstí. Na kurt se dostal pouze jednou, když v červnu prohrál ve dvou setech ve Stuttgartu.

6:15 – Australský souboj na turnaji v Atlantě zvládl lépe favorizovaný obhájce titulu Alex De Minaur, který v osmifinále vyřadil Thanasiho Kokkinakise 6:3 a 6:4. Rodák z Atlanty a domácí oblíbenec Christopher Eubanks obrátil vyrovnané utkání s krajanem Brandonem Nakashimou na 6:7, 6:4 a 7:5.