Tennis tracker: De Minaur vynechá svou oblíbenou generálku na Wimbledon

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se dělo a děje 26. června?

09:01 – I se čtyřmi Čechy v Londýně startuje boj o postup do hlavní soutěže Wimbledonu. První ze tří kol kvalifikace travnatého grandslamu absolvují Tomáš Macháč proti Japonci Jasutaku Učijamovi, Dalibor Svrčina proti Turkovi Altugu Celikbilekovi, Zdeněk Kolář proti Francouzi Lucasi Pouillemu a Vít Kopřiva proti Lukáši Kleinovi ze Slovenska.

08:41 – Markéta Vondroušová a světová osmička Maria Sakkarioavá z Řecka se odhlásily z generálky na Wimbledon v Eastbourne. Jednou z náhradnice se stala osmnáctiletá Linda Fruhvirtová, která si tak podruhé v kariéře zahraje na turnaji WTA jako šťastná poražená kvalifikantka. V prvním kole vyzve Američanku Madison Keysovou.

06:20 – 18. hráč světa Alex de Minaur, který si v neděli zahrál finále v londýnském Queen's Clubu, se tento týden nezúčastní generálky na Wimbledon v Eastbourne. 24letý Australan se z oblíbeného travnatého turnaje ATP 250, na kterém předloni triumfoval a před rokem došel do semifinále, odhlásil.