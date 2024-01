Tennis Tracker: Deblové derby ovládl v Austrálii Macháč, při premiéře je už v semifinále

Nový rok, nová sezona. Tenis se na Livesport Zprávách vrací do akce. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 23. ledna?

08:14 – Na Australian Open vyvrcholil první set úvodního čtvrtfinálového souboje světové jedničky Novaka Djokoviče s dvanáctým hráčem světa Taylorem Fritzem. Srbský favorit ho získal v tie-breaku, setboly si připravil tímto parádním prohozem.

06:20 – Světová čtyřka Coco Gauffová na Australian Open řešila první komplikace. Při premiéře v melbournském čtvrtfinále proti Martě Kosťukové utekla v první sadě ze stavu 1:5 i dvou setbolů a následně neudržela vedení 7:6 a 5:3 a poprvé ztratila set, nakonec ale o dva roky starší Ukrajinku zdolala až po více než třech hodinách boje 7:6, 6:7, 6:2 a vyhrála i 10. letošní zápas. V semifinále devatenáctiletá Američanka narazí na Barboru Krejčíkovou, nebo v repríze finále loňského US Open na obhájkyni titulu Arynu Sabalenkovou.

05:51 – Marta Kosťuková na Australian Open ve svém prvním grandslamovém čtvrtfinále vzdoruje světové čtyřce Coco Gauffové, jeden z fiftýnů získala i díky této fantastické obraně.

04:44 – Tomáš Macháč na Australian Open pokračuje v povedené deblové premiéře na grandslamovém turnaji. Ve čtvrtfinále s Číňanem Zhizhen Zhangem smetli 6:3, 6:1 Adama Pavláska s Uruguaycem Arielem Beharem a postoupili mezi čtyři nejlepší páry turnaje. O finále si zahrají s druhým nasazeným australsko-indickým duem Matthew Ebden a Rohan Bopanna, nebo šestými nasazenými Argentinci Maximem Gonzálezem a Andresem Moltenim.