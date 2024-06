Tennis Tracker: Dimitrov ukončil neuvěřitelných 15 let čekání, Nadal slaví narozeniny

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 3. června?

12:21 – Tomáš Macháč a Číňan Zhizhen Zhang vylepšili skvělou společnou bilanci již na 14:2, z toho 6:1 na grandslamech. Ve druhém kole French Open semifinalisté lednového Australian Open přehráli 7:5, 6:2 nizozemské duo Robin Haase a Botic Van de Zandshulp a postoupili mezi šestnáct nejlepších párů turnaje. O čtvrtfinále se utkají s osmým nasazeným duem Maximo González a Andres Molteni.

12:18 – Světová čtyřka Jelena Rybakinová na French Open neztratila set ani se čtvrtou soupeřkou. Ukrajinku Elinu Svitolinovou porazila 6:4, 6:3, vzájemnou bilanci vyrovnala na 2:2 a postupem do čtvrtfinále vyrovnala své pařížské maximum z roku 2021. O třetí grandslamové semifinále se 24letá Kazaška utká s Elinou Avanesjanovou, nebo Jasmine Paoliniovou.

10:20 – Grigor Dimitrov čekal až do svých 33 let na chvíli, kdy se na Roland Garros dostane do čtvrtfinále. Poté, co porazil Poláka Huberta Hurkacze, se mu konečně ulevilo. "Vždycky jsem se chtěl dostat do druhého týdne, ale French Open byl jediný grandslam, kde jsem měl pocit, že nikdy nedokážu udělat ten krok navíc. Měl jsem 15 pokusů, teď se mi to poprvé podařilo," těšilo ho. V dalším kole ho čeká Jannik Sinner.

09:00 – Již 38. narozeniny dnes slaví španělská legenda Rafael Nadal, který na letošním French Open skončil už v prvním kole na raketě Zvereva.

08:20 – Jannik Sinner jako teprve třetí hráč od roku 2000 postoupil minimálně dvakrát do čtvrtfinále grandslamů na hardu, antuce i trávě ještě před dovršením 23 let. Dostal se tím tak do společnosti Nadala či Djokoviče.