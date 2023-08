Tennis Tracker: Djokovič bude opět lídrem žebříčku, druhým dnem pokračuje US Open

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 29. srpna?

19:03 – Marie Bouzková zdolala na US Open 7:5, 6:4 hráčku druhé stovky a domácí divokou kartu Ashlyn Kruegerovou a při sedmém startu ve Flushing Meadows, kde v roce 2014 ovládla juniorku, se teprve podruhé dokázala probojovat přes první kolo. O premiérovou účast mezi nejlepší dvaatřicítkou v tomto dějišti bude nasazená Češka bojovat s Tatjanou Mariaovou, či Petrou Martičovou.

18:01 – Linda Nosková si na US Open poradila 6:2, 6:1 s domácí nadějí Madison Brengleovou a připsala si své druhé kariérní vítězství v hlavních soutěžích grandslamů, první bez skreče soupeřky. O vylepšení svého maxima na akcích velké čtyřky se finalistka nedávného Livesport Prague Open utká s loňskou finalistkou Ons Jabeurovou, nebo Camilou Osoriovou.

15:22 – 22letá Polka Iga Šwiateková vstoupila do posledních 16 grandslamů pokaždé dvousetovou výhrou a ztratila přitom v průměru pouze 4,2 gamu na zápas.

09:43 – Turnaj mistryň by se letos mohl hrát v Ostravě a v příštích letech v Praze. Podle serverů iDNES.cz a iSport.cz se prestižní akci snaží do Česka přivést podnikatel Tomáš Petera. Dalším uchazečem o závěrečný podnik ženské tenisové sezony, který je plánován na přelom října a listopadu, je Rijád. Rozhodnout by se mělo v příštích dnech. "WTA má ode mě oficiální nabídku a velmi vážně ji zvažuje. Projekt máme připravený a čekáme na finální reakci asociace," řekl Petera, který v Česku pořádá tenisové turnaje a v Praze zorganizoval zápasy NHL či Final Four Evropské ligy basketbalistů.

07:54 – Novak Djokovič už poosmnácté v kariéře začal zápas na grandslamu vyhraným setem bez ztráty gamu. Druhý v této statistice Rafael Nadal nadělil kanára v úvodním setu na turnajích 'velké čtyřky' celkem třináctkrát.

07:02 – Skvělá výměna ze zápasu Novaka Djokoviče s Alexandrem Müllerem:

06:40 – Novak Djokovič vstoupil do US Open jednoznačnou noční výhrou 6:0, 6:2, 6:3 nad Francouzem Alexandrem Müllerem a na rekordním 67. grandslamu v řadě tak vyhrál zápas prvního kola. Šestatřicetiletý Srb se díky tomu po turnaji počtvrté v sezoně a podesáté v kariéře posune na post světové jedničky, kterou bude rekordních 390 týdnů. O postup do třetího kola, v němž v New Yorku ještě nikdy nechyběl, si trojnásobný šampion zahraje se Španělem Bernabém Zapatou (h2h 0:0). VÍCE V ČLÁNKU

06:15 – Markéta Vondroušová, Karolína Plíšková, Barbora Krejčíková, Marie Bouzková, Linda Nosková a loučící se Barbora Strýcová odehrají v úterý první kolo na grandslamovém US Open.

05:21 – Petra Kvitová na US Open 12. rok po sobě a celkově po 14. v kariéře uspěla ve svém zahajovacím zápase. Do letošního ročníku vstoupila čtvrtfinalistka z let 2015 a 2017 výhrou 6:1, 7:6 nad naturalizovanou Španělkou Cristinou Bucsaovou. Ve druhém kole narazí na dvojnásobnou finalistku Caroline Wozniackou. VÍCE V ČLÁNKU