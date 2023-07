Tennis Tracker: Djokovič čelí Alcarazovi v bitvě o 24. titul z grandslamu

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 16. července?

18:25 – Poslední porážku před sérií 33 výher na trávě utrpěl Novak Djokovič ve čtvrtfinále Wimbledonu, když odstoupil z turnaje v zápase proti Tomáši Berdychovi, který vyhrál první set v tie-breaku a ve druhém byl o brejk lepší, načež mu Djokovič podal ruku a pokorně odešel z kurtu číslo 1. O šest měsíců později, poté co si vzal do konce sezony volno, podstoupil operaci poškozeného lokte.

17:07 – Alena Kovačková s Laurou Samsonovou dobyly dívčí čtyřhru ve slavném Wimbledonu. Patnáctileté Češky ve finále přehrály 6:4, 7:5 domácí duo Hannah Klugmanová, Isabelle Lacyová.

17:05 – Sedmnáctiletý Jakub Filip získal deblový titul ve wimbledonské juniorce. Sedmnáctiletý Čech spolu s Italem Gabrielem Vulpittou ve finále porazili 6:3, 6:3 nasazené šestky a srbsko-francouzský tandem Branko Djurič, Arthur Gea. Více informací v článku.

16:05 – Nenasazený Henry Searle se stal prvním domácím šampionem wimbledonské juniorky po dlouhých 61 letech. Sedmnáctiletý Brit ve finále porazil 6:4, 6:4 svého ruského vrstevníka Jaroslava Demina a navázal na triumf Stanleyho Matthewse z roku 1962.

Henry Searle vyhrál na domácí půdě juniorský titul. @Wimbledon

16:00 – Nikola Bartůňková 13leté čekání na českou juniorskou šampionku Wimbledonu neukončila. Sedmnáctiletá Češka ve finále nejslavnějšího turnaje podlehla za necelou hodinu a půl 2:6, 2:6 o rok mladší Clervie Ngounoueové. Poslední českou šampionkou této disciplíny zůstává Kristýna Plíšková. Více informací v článku.

15:45 – Andrew Paulson získal na turnaji M25+H v Německu svůj celkově pátý a nejcennější titul. Jednadvacetiletý Čech ve finále přehrál 6:4, 6:2 Daniela Dutru da Silvu z Brazílie.

12:50 – Anna Sisková si v sobotu připsala premiérové vítězství na nejvyšším okruhu a v neděli si zajistila první start v hlavních soutěžích na této úrovni. Dvaadvacetiletá Češka udolala ve finále kvalifikace v Budapešti po více než dvou hodinách 6:1, 3:6, 7:6 nasazenou dvojku Marii Timofjevovou z Ruska.

6:15 – Finále snů o rekordy a post světové jedničky spolu ve Wimbledonu sehrají Carlos Alcaraz a Novak Djokovič. Zatímco Srb vyhrál slavný travnatý turnaj už sedmkrát, mladý Španěl je poprvé ve finále. O titul na svém rozlučkovém turné zabojuje také Barbora Strýcová. Se svou parťačkou Su-Wei Hsieh nastoupí ve finále ženské čtyřhry proti nasazeným trojkám Elise Mertensové a Storm Hunterové.