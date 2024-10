Tennis Tracker: Djokovič chce zůstat u tenisu i po kariéře, Alcaraz se zapsal do historie

Novak Djokovič by rád zůstal v tenisovém světě i po konci kariéry.

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, novinky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 3. října?

Hlavní události

08:15 – Novak Djokovič stále nepomýšlí na konec kariéry a až tento moment přijde, tak chce v tenisovém světě zůstat. Majitel rekordních 24 grandslamových trofejí, který ziskem zlata v Paříži zkompletoval sbírku všech možných úspěchů, to potvrdil na tiskové konferenci před prvním zápasem na Masters v Šanghaji.

"Moje láska k tenisu nikdy nezmizí. Když hraju, mám spoustu emocí. Můj vztah k tenisu je hlubší, není jen o turnajích, sezonách, úspěších a selháních. Zamiloval jsem se do tohoto sportu už ve velmi mladém věku a nic se nezměnilo. Cítím, že u tenisu zůstanu i po kariéře, protože mu hodně dlužím za to, co mi dal," řekl čtyřnásobný šampion čínské tisícovky.

08:00 – Carlos Alcaraz se po středečním triumfu v čínském Pekingu zapsal do historie. Čtyřnásobný grandslamový šampion se stal po strhující finálové bitvě se světovou jedničkou Jannikem Sinnerem prvním hráčem (od roku 2009), který ovládl alespoň jeden podnik ATP 500 na každém ze tří povrchů. Do kompletní sbírky mu chybělo prvenství už jen na betonech.

Další zprávy

10:49 – Tereza Valentová absolvuje na podniku W35 v Itálii svůj první turnaj od konce června a zatím navazuje na triumf z domácí akce ve Starých Splavech. Sedmnáctiletá Češka ve druhém kole deklasovala 6:1, 6:2 Švédku Lisu Zaarovou a upravila svou skvostnou letošní bilanci na 32:2. Ve čtvrtfinále bude favoritkou proti Matilde Marianiové, či Tině Nadine Smithové.

10:35 – Shuai Zhang dorazila na domácí tisícovku v Pekingu s rekordní sérií 24 prohraných zápasů, dočkala se svého prvního vítězství od loňského ledna a nakonec se nečekaně probojovala až do čtvrtfinále. V něm jí vystavila stopku Paula Badosaová, v posledních měsících skvěle hrající bývalá světová dvojka zvítězila 6:1, 7:6. Španělka zaútočí na své páté kariérní finále a druhé na akcích WTA 1000 proti Coco Gauffové, nebo kvalifikantce Julii Starodubcevové.

10:11 – Jakub Menšík odstartoval své premiérové vystoupení na podniku Masters v Šanghaji výhrou 6:1, 5:7, 6:4 nad antukovým specialistou Pedrem Martínezem a doplnil ve druhém kole čínské akce nasazené krajany Tomáše Macháče a Jiřího Lehečku. O vyrovnání osobního maxima na prestižních tisícovkách bude český teenager bojovat proti loňskému finalistovi Andrejovi Rubljovovi (H2H 1:0). Více informací najdete v článku.

10:07 – Matteo Berrettini zahájil své letošní působení na Masters v Šanghaji vydřeným vítězstvím ve dvou tie-breacích nad Christopherem O'Connellem. V první zkrácené hře prohrával už 1:5 a také čelil dvěma setbolům. Ve druhém kole se bývalý šestý hráč světa, který při jediném předchozím startu v hlavní soutěži tohoto podniku prošel do semifinále (2019), utká s Holgerem Runem (H2H 1:2).

08:47 – Jiří Lehečka debutoval na Masters v Šanghaji loni a vypadl hned s trápícím se Diegem Schwartzmanem. Také v úvodním zápase letošního ročníku bude čelit soupeři, který má v oblibě antukové dvorce. A sice aktuálně 63. hráči světového pořadí Jaumemu Munarovi (H2H 0:0), jenž v prvním kole přehrál dvakrát 6:3 Huga Gastona.