Tennis Tracker: Djokovič hrát v Torontu nebude, odhlásil se kvůli únavě z Wimbledonu

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 24. července?

07:28 – Druhý hráč světového žebříčku Novak Djokovič se odhlásil z turnaje Masters v Torontu, kde mohl začátkem srpna usilovat o pátý titul. Srbský tenista je stále unavený po prohraném wimbledonském s Carlosem Alcarazem. Jeho neúčast v neděli oznámili pořadatelé kanadského turnaje.

06:11 – Celkem 14 singlových zápasů nabídne v pondělí turnaj kategorie ATP 500 a WTA 250, který hostí německý Hamburk. Na tamních antukových dvorcích se mimo jiné představí 34. hráč světa Tomás Martín Etcheverry či zkušený Francouz Richard Gasquet.

Výsledky ATP Hamburk