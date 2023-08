Tennis Tracker: Djokovič porazil Alcaraze v epické odvetě za wimbledonské finále

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 21. srpna?

09:32 – Venus Williamsová se na poslední chvíli kvůli zranění odhlásila z turnaje v Clevelandu. Generálku na US Open se rozhodla vynechat kvůli problémům s kolenem. Na závěrečném grandslamu sezony, na který získala divokou kartu, chce třiačtyřicetiletá veteránka přesto příští týden hrát.

09:15 – Pohled na světový žebříček WTA nabízí českým fanouškům dlouhodobě uspokojivý pohled. Aktuálně se hned čtyři Češky seřadily na 9. až 12. místě a půlí první a druhou desítku. Novou českou jedničkou je devátá Markéta Vondroušová, poprvé do TOP 10 se v den 27. narozenin vyhoupla finalistka ze Cincinnati Karolína Muchová. Za nimi figurují Petra Kvitová a Barbora Krejčíková.

08:23 – "Carlos je úžasný hráč, má můj obrovský respekt. To jak se ve dvaceti letech chová v těch klíčových momentech, je neuvěřitelné," řekl Djokovič o Carlosi Alcarazovi. "To co jsi dokázal ve 20 letech, většina tenistů nedokáže za celou svou kariéru. Velký respekt tobě a celému týmu. Ty se v žádné výměně nevzdáš," chválil Srb španělského mladíka během slavnostního ceremoniálu po finále na Masters 1000 v Cincinnati.

Rozhovor s šampionem Novakem Djokovičem Livesport

08:12 – Novak Djokovič má na kontě 1069 vítězství, čímž se se zápasovou bilancí 1069:211 osamostatnil v historické tabulce před Rafaelem Nadalem a Ivanem Lendlem. Více výher mají už jen Roger Federer (1251) a Jimmy Connors (1274). Srb zaznamenal více než pětinu výher (249) proti členům TOP 10, šestnáct z nich bylo proti světové jedničce.

08:00 – Vítěz rekordních 23 grandslamů Djokovič v celkově 135. finále vybojoval 95. titul, kterým překonal historicky třetího Ivana Lendla. Ve sbírce má nově rekordních 39 trofejí z podniků Masters, druhý Nadal jich má 36.

07:49 – Novak Djokovič už podeváté v kariéře vyhrál turnaj ATP po odvrácení mečbolu. Počtvrté kritickou situaci ustál ve finále.

4:51 – Finálový souboj v Cincinnati mezi dvěma nejlepšími tenisty současnosti předčil veškerá očekávání. Novak Djokovič vyhrál odvetu za wimbledonské finále proti Carlosi Alcarazovi, v nejdelším finále v historii ATP Tour (od roku 1990) Španěla udolal po odvrácení mečbolu a po 3 hodinách a 49 minutách boje 5:7, 7:6, 7:6 a rekordní sbírku rozšířil o 39. trofej z turnajů Masters 1000. Celkově získal 95. titul, čímž překonal Ivana Lendla. Více informací v článku.

Sestřih zápasu Alcaraz – Djokovič Livesport

0:40 – Deblistka Miriam Kolodziejová úspěšně zahájila generálku na US Open. V Clevelandu v prvním společném zápase s Gruzínkou Oksanou Kalašnikovovou zdolaly po odvrácení mečbolu 6:4, 4:6, 11:9 čtvrtý nasazený kazašsko-tchajwanský pár Anna Danilinová a Su-Wei Hsieh.