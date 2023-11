Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 17. listopadu?

06:46 – Vítězstvím Jannika Sinnera se Novak Djokovič dostal do dvanáctého semifinále na ATP Finals, čímž se vyrovnal Ivanu Lendlovi. Více postupů mezi poslední čtyřku má na kontě pouze Roger Federer (16).