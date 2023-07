Tennis Tracker: Djokovič se postaví Alcarazovi v bitvě o 24. titul z grandslamu

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 16. července?

6:15 – Finále snů o rekordy a post světové jedničky spolu ve Wimbledonu sehrají Carlos Alcaraz a Novak Djokovič. Zatímco Srb vyhrál slavný travnatý turnaj už sedmkrát, mladý Španěl je poprvé ve finále. O titul na svém rozlučkovém turné zabojuje také Barbora Strýcová. Se svou parťačkou Su-Wei Hsieh nastoupí ve finále ženské čtyřhry proti nasazeným trojkám Elise Mertensové a Storm Hunterové.