Tennis Tracker: Dolehideová okouzlila Guadalajaru a překvapivě si zahraje semifinále

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 22. září?

07:10 – Světová devítka Maria Sakkariová na akci WTA 1000 v Guadalajaře dál potvrzuje roli favoritky a po výhře 6:3, 6:4 nad kolumbijským překvapením turnaje Emilianou Arangovou postoupila mezi kvarteto nejlepších. O vylepšení mizerné semifinálové bilance (8:22) a obhájení loňského finále si druhá nasazená Řekyně zahraje s Francouzkou Caroline Garciaovou (h2h 1:3).

07:04 – Caroline Dolehideová v mexické Guadalajaře ve svém teprve třetím a dosud největším čtvrtfinále udolala po odvrácení čtyř mečbolů 3:6, 7:6, 6:3 Italku Martinu Trevisanovou a poprvé v kariéře a rovnou na podniku WTA 1000 postoupila do semifinále. V něm se pětadvacetiletá Američanka střetne po šesti letech s krajankou Sofií Keninovou (h2h 2:1).

06:58 – Caroline Garciaová ve čtvrtfinále turnaje WTA 1000 v Guadalajaře porazila 6:3, 6:4 Viktorii Azarenkovou, vzájemnou bilanci upravila na 4:1 a poprvé od března a sérii jedenácti nepovedených turnajů vyhrála tři zápasy po sobě.

06:30 – Caroline Dolehideová je nejníže postavenou hráčkou světového žebříčku, která se dostala do semifinále turnaje kategorie WTA 1000 (111.) od Světlany Kuzněcovové ze Cincinnati 2019 (153.).