Tennis Tracker: Famózní Alcaraz si letos zahraje už osmé semifinále

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se dělo a děje 23. června?

06:00 – Carlos Alcaraz i nadále potvrzuje svou dominanci a je jedno, na kterém povrchu to je. Poté, co v pátek v londýnském Queen's Clubu porazil ve svém prvním čtvrtfinále na trávě 6:4, 6:4 bulharského šampiona z roku 2014 Grigora Dimitrova, se stal tenistou s největším počtem semifinále dosažených v roce 2023 (8).