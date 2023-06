Tennis Tracker: Fernandezová s Towsendovou si na French Open zahrají finále čtyřhry

Livesport / Tenisportal / ČTK

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se dělo a děje 9. června?

16:00 – Linda Nosková body za loňské semifinále na antukovém turnaji WTA 125k v Makarské neobhájila. Ve čtvrtfinále 18letá Češka podlehla podobně jako před třemi týdny v Paříži Francouzce Diane Parryové, tentokrát zápas nedokázala dopodávat a prohrála 6:1, 6:7, 3:6.

15:15 – Do finále antukového challengeru v Prostějově postoupili druhý rok po sobě a celkově pošesté v historii turnaje dva domácí tenisté. Dalibor Svrčina se o druhý titul utká s Tomášem Macháčem, který v druhém semifinále porazil 6:4, 6:3 Argentince Francisca Comesanu.

14:45 – Su-Wei Hsieh a Xyniu Wang na French Open zdolaly 6:2, 3:6, 6:3 americko-australskou dvojici Nicole Melicharová a Ellen Pérezová a postoupily do finále čtyřhry žen. O titul se tchajwansko-čínský pár utká s tandemem Fernandezová/Townsendová.

14:20 – Dalibor Svrčina na domácím antukovém challengeru v Prostějově porazil 6:3, 4:6, 6:4 Slováka Lukáše Kleina a postupem do finále obhájil loňský výsledek. O druhý titul si český mladík zahraje s krajanem Tomášem Macháčem, nebo Argentincem Franciscem Comesanou. Více informací najdete v článku.

13:20 – Leylah Fernandezová a Taylor Townsendová v semifinále French Open přehrály 6:0, 6:4 americké finalistky loňského ročníku Coco Gauffovou s Jessicou Pagulaovou a oplatily jim březnovou porážku z finále v Miami. 20letá Kanaďanka i 27letá Američanka vracející se po mateřské pauze budou v neděli usilovat o první grandslamovou trofej a zároveň první společný triumf.

07:30 – V rámci 13. hracího dne letošního ročníku French Open se rozhodne o tom, kdo bude bojovat o titul v nedělním finále. V semifinále dojde na očekávaný šlágr mezi největším favoritem Carlosem Alcarazem a dvojnásobným šampionem Novakem Djokovičem, který útočí na rekordní 23. grandslamovou trofej. O druhé místo ve finále se utkají loňský finalista Casper Ruud a Alexander Zverev.

Přehled zápasu Alcaraz – Djokovič (14:45)