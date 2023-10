Tennis Tracker: Fils v Antverpách řádí, při skalpu Tsitsipase vytáhl parádní úder

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 22. října?

08:07 – Francouzský tenista Arthur Fils v Antverpách porazil ve dvou tie-breacích světovou sedmičku Stefanose Tsitsipase, zaznamenal druhý skalp hráče TOP 10 a podruhé na okruhu ATP postoupil do finále. Předvedl přitom parádní úder à la Roger Federer!