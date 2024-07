Tennis Tracker. Finále BJK Cupu se stěhuje do Málagy, Veselý a rozjetá Knutsonová postupují

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 17. července?

Hlavní události

18:22 – Stefanos Tsitsipas se po nezdarech na trávě vrátil na antuku vítězstvím, na postup přes 122. hráče světa Hamada Medjedoviče se ale nadřel. Srbského mladíka ve švýcarském Gstaadu sice porazil bez ztráty podání 7:6, 6:3, úvodní sadu však získal až po odvrácení čtyř setbolů.

Stefanos Tsitsipas musel odvracet setboly Livesport

17:07 – Gabriela Knutsonová v Portugalsku znovu po pěti dnech vyřadila nejvýše nasazenou Mai Hontamaovou. Na podniku ITF W75 v Portu česká šampionka z Corroios-Seixal nad Japonkou zvítězila 6:3, 6:4 a připsala si šestou výhru v řadě. O postup do čtvrtfinále si zahraje se Švýcarkou Valentinou Ryserovou (H2H 0:0).

16:27 – Jiří Veselý po květnovém triumfu v pražské Štvanici zaznamenal teprve druhé vítězství z posledních osmi utkání. Na antukovém challengeru v nizozemském Amersfoortu čerstvě jednatřicetiletý Čech porazil 6:4, 6:2 pátého nasazeného Huga Delliena z Bolívie, který v neděli triumfoval v rumunském Iasi a s nímž si poradil až na třetí pokus.

15:40 – Alexander Zverev devět dní po porážce v osmifinále Wimbledonu, kde dohrával s poraněným kolenem, úspěšně vykročil za obhajobou titulu na domácím turnaji ATP 500 v Hamburku. Do jediné přípravy před obhajobou zlaté medaile na olympijském turnaji v Paříži vstoupil hladkou výhrou dvakrát 6:2 nad Nizozemcem Jesperem De Jongem.

14:33 – Finálový turnaj pro 12 nejlepších týmů Billie Jean King Cupu, kterého se zúčastní i české tenistky, se na žádost partnera soutěže Junta de Andalucía stěhuje. Ze španělské Sevilly se přesouvá do nedaleké Málagy, dějiště finálového turnaje Davis Cupu. Ženy budou hrát podle původního plánu od 13. do 20. listopadu, muži budou bojovat o 'Salátovou mísu' od 19. do 24. listopadu.

Další zprávy

19:00 – Devatenáctiletý Alex Michelsen vstoupil do domácího turnaje na trávě v Newportu stejně jako před rokem skalpem krajana a předloňského šampiona Maxima Cressyho. Třetí nasazený Američan vykročil za obhajobou svého dosud jediného finále na okruhu ATP výhrou 6:4, 6:4 a postoupil do čtvrtfinále.

17:18 – Majitel 22 trofejí z majorů Rafael Nadal a trojnásobný grandslamový finalista Casper Ruud na antuce v Bastadu na prvním společném turnaji ve čtyřhře vyhráli i druhý zápas. Hvězdný španělsko-norský tandem zdolal francouzsko-ruské duo Theo Arribage a Roman Safiullin po odvrácení mečbolu 6:4, 3:6, 12:10 a postoupil do semifinále.

16:36 – Tereza Martincová na turnaji ITF W75 v Portu na semifinále z předchozího týdne nenaváže. Devětadvacetiletá Češka skončila hned v prvním kole na raketě až 589. hráčky světa Alexandry Bozovicové z Austrálie, proti které neudržela vedení a prohrála 6:3, 5:7, 2:6.

13:40 – Tým Evropy pro letošní 7. ročník Laver Cupu je kompletní. Trojnásobný grandslamový finalista Casper Ruud z Norska a dvojnásobný grandslamový finalista Řek Stefanos Tsitsipas doplnili hvězdné kvarteto Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Daniil Medveděv a Rafael Nadal. Hrát se bude 20. – 22. září v Berlíně, kde se výběr Bjorna Borga pokusí utnout sérii dvou neúspěchů. Více informací najdete v článku

13:28 – Sedmatřicetiletý Fabio Fognini na 15 ze 16 letošních turnajů (včetně challengerů) zvládl vstup do hlavní soutěže a na antuce ve švýcarském Gstaadu po již druhé výhře dokonce poprvé v sezoně postoupil do čtvrtfinále turnaje ATP. Ve druhém kole italský šampion z roku 2017 udolal po odvrácení dvou mečbolů a téměř třech hodinách boje 3:6, 7:6, 7:5 peruánského kvalifikanta Juana Pabla Varillase.

12:37 – Druhý nasazený Casper Ruud finále na antukovém klání ATP 250 ve švédském Bastadu neobhájí. Norský šampion z roku 2021 skončil na prvním ze dvou přípravných turnajů před olympiádou hned na raketě prvního soupeře, s Brazilcem Thiagem Monteirem prohrál 3:6, 3:6. Více informací najdete v článku

12:00 – Eliot Spizzirri si v noci poradil 6:1 a 7:6 s Australanem Li Tuem. Narozdíl od Jakuba Menšíka tak bude na turnaji ATP 250 v Newportu účinkovat i ve 2. kole. Triumf byl pro dvaadvacetiletého Američana o to cenější, jelikož se jednalo o jeho první výhru na okruhu ATP. Jako další se Spizzirrimu do cesty postaví Australan Aleksandar Vukic.