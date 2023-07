Tennis Tracker: Finále si zahraje Siniaková, finišují i turnaje v Eastbourne a na Mallorce

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se dělo a děje 1. července?

06:20 – Kateřina Siniaková (27) bude v německém Bad Homburgu usilovat o svůj čtvrtý titul a první na trávě, ve finále se utká s Italkou Luciou Bronzettiovou (24). Do finiše spějí také turnaje v Eastbourne a na Mallorce.