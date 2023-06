Tennis Tracker: French Open uvidí první čtvrtfinále, do hry jde Alcaraz i Djokovič

Livesport / Tenisportal

06:30 – V rámci desátého hracího dne letošního ročníku French Open jsou na programu první čtvrtfinále. Poslední česká naděje Karolína Muchová se utká s předloňskou finalistkou Anastasií Pavljučenkovovou, Elina Svitolinová vyzve Arynu Sabalenkovou, největší favorit Carlos Alcaraz nastoupí proti finalistovi z roku 2021 Stefanosovi Tsitsipasovi a dvojnásobný šampion Novak Djokovič bude pokračovat v útoku na rekordní 23. grandslamovou trofej proti Karenovi Chačanovovi.