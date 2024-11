Tennis Tracker: Fritz jako první Američan po osmnácti letech zakončí sezonu v TOP 4 žebříčku

Best Images / Actionplus / Profimedia

Fritz po postupu do finále Turnaje mistrů vylepšil své kariérní maximum.

Tenisová sezona míří ke svému konci a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, novinky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 18. listopadu?

10:10 – ATP a Italská tenisová federace oznámily, že se Turnaj mistrů bude konat v Itálii až do roku 2030. Prodloužení následuje po pětiletém funkčním období 2021-2025. Akce pro osm nejlepších hráčů sezony se bude příští rok konat v Turíně naposledy. Možnosti umístění po příštím roce se zatím vyhodnocují, mluví se například o městě Milán, kde se dříve konal Turnaj mistrů do 21 let.

09:00 – Taylor Fritz se po postupu do finále Turnaje mistrů v Turíně vyšplhal na čtvrtou příčku žebříčku ATP a vylepšil své kariérní maximum. Finalista letošního US Open je prvním Američanem od roku 2006, který zakončí sezonu v TOP 4. Před osmnácti lety se to povedlo Jamesu Blakeovi.

Vítěz podniku pro osm nejlepších tenistů sezony Jannik Sinner je prvním Italem v historii, který přezimuje jako světová jednička. Šampion Australian Open a US Open má v čele pořadí ohromný náskok téměř 4 000 bodů před druhým Alexanderem Zverevem. I přes to, že Carlos Alcaraz letos vyhrál dva grandslamové tituly, je v žebříčku až na třetím místě.

Nejlepší z českých reprezentantů Tomáš Macháč figuruje na 25. pozici, Jiří Lehečka je o tři příčky za ním. V první padesátce je i devatenáctiletý Jakub Menšík, kterému po průlomové sezoně patří 49. místo.